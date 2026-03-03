«Ф-1» может сократить календарь сезона-2026 до 22 этапов из-за конфликта на Ближнем Востоке (The Telegraph)

В следующем месяце должны пройти гоночные уик-энды в Бахрейне и Саудовской Аравии — 10−12 и 17−19 апреля соответственно. Однако их организация может осложниться из-за обострившегося военного конфликта между Израилем, США и Ираном — в результате которого под обстрелом оказались соседние страны, включая участников календаря «Ф-1».
На данный момент руководство чемпионата не планирует отменять этапы — окончательное же решение должно быть принято до конца Гран-при Японии, который завершится 29 марта.
Если к тому времени обстановка в регионе не улучшится, то «Ф-1» будет вынуждена отказаться от проведения этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии в 2026-м.
В таком случае серия вполне может провести гонки на других автодромах — в частности, упоминаются такие варианты, как трассы в Стамбуле, Портимане и Имоле. Однако есть вероятность, что чемпионат может просто сократить календарь до 22 этапов.
