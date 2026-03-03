Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций

Наряду с заездами «Формулы-1» состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».
Гран-при Австралии.
Альберт-парк, Мельбурн.
6−8 марта 2026 года.
Расписание трансляций.
Пятница.
1-я практика: 4:30 ?
2-я практика: 8:00 ?
Суббота.
3-я практика: 4:30 ?
Квалификация: 8:00 ?
Воскресенье.
Гонка: 7:00 ☀️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3».
Пятница.
Практика «Ф-3»: 0:50.
Практика «Ф-2»: 2:00.
Квалификация «Ф-3»: 6:00.
Квалификация «Ф-2»: 6:55.
Суббота.
1-я гонка «Ф-3»: 3:15.
1-я гонка «Ф-2»: 6:10.
Воскресенье.
2-я гонка «Ф-3»: 0:50.
2-я гонка «Ф-2»: 3:25.
время московское.
