Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций

Спортс«» представляет календарь первого этапа сезона-2026 «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

Наряду с заездами «Формулы-1» состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Австралии.

Альберт-парк, Мельбурн.

6−8 марта 2026 года.

Расписание трансляций.

Пятница.

1-я практика: 4:30 ?

2-я практика: 8:00 ?

Суббота.

3-я практика: 4:30 ?

Квалификация: 8:00 ?

Воскресенье.

Гонка: 7:00 ☀️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3».

Пятница.

Практика «Ф-3»: 0:50.

Практика «Ф-2»: 2:00.

Квалификация «Ф-3»: 6:00.

Квалификация «Ф-2»: 6:55.

Суббота.

1-я гонка «Ф-3»: 3:15.

1-я гонка «Ф-2»: 6:10.

Воскресенье.

2-я гонка «Ф-3»: 0:50.

2-я гонка «Ф-2»: 3:25.

время московское.

Почему старт «Ф-1» всегда в Австралии, а финиш — в Абу-Даби? Вся правда о календаре.