Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Команды и «Ф-1» обсудят перспективы ближневосточных гонок на этой неделе (GPblog)

В рамках Гран-при Австралии состоится совещание представителей команд и «Формулы-1», утверждает GPblog.

Источник: Спортс"

Участники обсудят возможные варианты действий с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии. Гонки намечены на апрель, их проведение остается под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Сообщается, что на совещании лишь обсудят потенциальные альтернативные локации, но решения об отмене этапов принято не будет. «Ф-1» «практически наверняка» использует все доступное время в надежде на то, что ситуация в регионе нормализуется.

«Ф-1» может сократить календарь сезона-2026 до 22 этапов из-за конфликта на Ближнем Востоке (The Telegraph).

Босс MotoGP: «Будет трудно провести Гран-при Катара в апреле».