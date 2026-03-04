Команды и «Ф-1» обсудят перспективы ближневосточных гонок на этой неделе (GPblog)

Участники обсудят возможные варианты действий с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии. Гонки намечены на апрель, их проведение остается под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Сообщается, что на совещании лишь обсудят потенциальные альтернативные локации, но решения об отмене этапов принято не будет. «Ф-1» «практически наверняка» использует все доступное время в надежде на то, что ситуация в регионе нормализуется.
«Ф-1» может сократить календарь сезона-2026 до 22 этапов из-за конфликта на Ближнем Востоке (The Telegraph).
