Серхио Перес: «Кадиллак» ценит мою обратную связь гораздо больше, чем «Ред Булл»

"Да, безусловно. Я вижу, как развивают болид, как мы все движемся в одном направлении. Это всегда плюс. Я чувствую, что мою обратную связь ценят гораздо больше.
Мне действительно кажется, что год вне «Формулы-1» позволил мне увидеть ситуацию под совершенно другим углом. Для меня главное — наслаждаться гонками, словно я снова в картинге", — заявил мексиканец перед Гран-при Австралии.
