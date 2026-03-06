Ричмонд
Серхио Перес: «Кадиллак» ценит мою обратную связь гораздо больше, чем «Ред Булл»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес согласился, что американская команда ценит его отклики больше, чем «Ред Булл».

Источник: Спортс"

"Да, безусловно. Я вижу, как развивают болид, как мы все движемся в одном направлении. Это всегда плюс. Я чувствую, что мою обратную связь ценят гораздо больше.

Мне действительно кажется, что год вне «Формулы-1» позволил мне увидеть ситуацию под совершенно другим углом. Для меня главное — наслаждаться гонками, словно я снова в картинге", — заявил мексиканец перед Гран-при Австралии.

