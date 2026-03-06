Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У «Астон Мартин» осталось 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи

Руководитель и технический босс «Астон Мартин» Эдриан Ньюи сообщил, что команда испытывает серьезные трудности с компонентами силовых установок от «Хонды».

Источник: Спортс"

«У нас не хватает батарей. Остались только две батареи — те, которые сейчас в болидах», — заявил Ньюи на Гран-при Австралии.

Это означает, что любая проблема с батареей приведет к досрочному завершению уик-энда для одной из машин.

В первой практике в Мельбурне Фернандо Алонсо не выезжал на трассу, Ланс Стролл преодолел три круга.

«Астон Мартин» завершил практику после трех кругов из-за предполагаемых проблем с мотором. Стролл уступил лидеру 30 секунд, Алонсо не выезжал.

Гран-при Австралии-2026. 1-я практика. Леклер — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й.