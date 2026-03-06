У «Астон Мартин» осталось 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи

«У нас не хватает батарей. Остались только две батареи — те, которые сейчас в болидах», — заявил Ньюи на Гран-при Австралии.
Это означает, что любая проблема с батареей приведет к досрочному завершению уик-энда для одной из машин.
В первой практике в Мельбурне Фернандо Алонсо не выезжал на трассу, Ланс Стролл преодолел три круга.
«Астон Мартин» завершил практику после трех кругов из-за предполагаемых проблем с мотором. Стролл уступил лидеру 30 секунд, Алонсо не выезжал.
Гран-при Австралии-2026. 1-я практика. Леклер — 1-й, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й.