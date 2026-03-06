Эдриан Ньюи: «Хонда» сильно ограничила «Астон Мартин» по накату с низкой топливной загрузкой, и команда не узнает нового о машине — замкнутый круг"

"Чувствую себя в некотором роде беспомощным, так как очевидно, что есть очень серьезная проблема с силовой установкой, а недостаток наката также означает, что мы не узнаем нового о машине. Наша информация о болиде очень ограничена, поскольку километраж очень маленький, особенно с низкой топливной загрузкой, ведь топливо ведет себя как демпфер для батареи.
«Хонда» очень сильно ограничила нас по накату с низкой топливной загрузкой. Это замкнутый круг. Тратится много энергии — речь не о киловаттах, а об усилиях людей — чтобы вместе с «Хондой» прийти к наилучшему решению. Мы ведь не можем сказать: «Что ж, это не наша проблема, а ваша», ведь болид — сочетание шасси и силовой установки", — отметил Ньюи.
«Астон Мартин» завершил практику после трех кругов из-за предполагаемых проблем с мотором. Стролл уступил лидеру 30 секунд, Алонсо не выезжал.
У «Астон Мартин» остались 2 батареи, которые уже в болидах, заявил Ньюи.