Виталий Петров: «Не за горами момент, когда Ферстаппен уйдет в “Феррари” или “Мерседес”

«Не за горами момент, когда Макс Ферстаппен уйдет в “Феррари” или “Мерседес”, потому что ему хочется попробовать что-то новое. Как ни крути, но любой пилот хочет стать гонщиком “Феррари”. Однако это дело будущего», — отметил Петров.
Виталий также высказался о выступлениях четырехкратного чемпиона мира в гонках GT и предположениях об уходе нидерландца из «Ф-1»:
«Не думаю, что Ферстаппен заскучал в “Формуле-1”. Если ему разрешают выступать в других сериях — почему нет? Его выступления в симрейсинге показывают, насколько ему в принципе интересно соревноваться».
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять — этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе».
Карлос Сайнс о чемпионе-2026: «Расселл или Ферстаппен».