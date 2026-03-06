Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Петров: «Не за горами момент, когда Ферстаппен уйдет в “Феррари” или “Мерседес”

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров считает, что лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен окажется в другой команде в ближайшие годы.

Источник: Спортс"

«Не за горами момент, когда Макс Ферстаппен уйдет в “Феррари” или “Мерседес”, потому что ему хочется попробовать что-то новое. Как ни крути, но любой пилот хочет стать гонщиком “Феррари”. Однако это дело будущего», — отметил Петров.

Виталий также высказался о выступлениях четырехкратного чемпиона мира в гонках GT и предположениях об уходе нидерландца из «Ф-1»:

«Не думаю, что Ферстаппен заскучал в “Формуле-1”. Если ему разрешают выступать в других сериях — почему нет? Его выступления в симрейсинге показывают, насколько ему в принципе интересно соревноваться».

Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять — этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе».

Карлос Сайнс о чемпионе-2026: «Расселл или Ферстаппен».

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше