Хюлькенберг сошел до старта Гран-при Австралии из-за технических проблем

Немец не стартовал в первой гонке 2026 года из-за технических проблем.
Ранее до старта сошел гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, разбивший болид.
Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии.
Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг досрочно завершил выступления на Гран-при Австралии.
Немец не стартовал в первой гонке 2026 года из-за технических проблем.
Ранее до старта сошел гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, разбивший болид.
Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии.