Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хюлькенберг сошел до старта Гран-при Австралии из-за технических проблем

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг досрочно завершил выступления на Гран-при Австралии.

Источник: Спортс"

Немец не стартовал в первой гонке 2026 года из-за технических проблем.

Ранее до старта сошел гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, разбивший болид.

Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит Гран-при Австралии.