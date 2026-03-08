Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расселл впервые стал лидером «Ф-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии.

Источник: Спортс"

Британец впервые стал лидером «Формулы-1». После первого этапа сезона-2026 Расселл опережает своего напарника Андреа Кими Антонелли и пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й.