Расселл впервые стал лидером «Ф-1»

Британец впервые стал лидером «Формулы-1». После первого этапа сезона-2026 Расселл опережает своего напарника Андреа Кими Антонелли и пилота «Феррари» Шарля Леклера.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии.
Британец впервые стал лидером «Формулы-1». После первого этапа сезона-2026 Расселл опережает своего напарника Андреа Кими Антонелли и пилота «Феррари» Шарля Леклера.
Гран-при Австралии-2026. Расселл выиграл гонку, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й.