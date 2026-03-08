Ричмонд
Ферстаппен стал гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии.

Источник: Спортс"

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мельбурне Ферстаппен, стартовавший 20-м после неудачи в квалификации, сумел прорваться на 6-ю позицию.

«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1».

