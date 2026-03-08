Ферстаппен стал гонщиком дня по итогам Гран-при Австралии

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Мельбурне Ферстаппен, стартовавший 20-м после неудачи в квалификации, сумел прорваться на 6-ю позицию.
«Мерседес» разгромил «Феррари» и выиграл первую гонку новой «Ф-1».
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.Читать дальше