Джордж Расселл: «Лучше начать сезон было сложно»

"Чувствую себя невероятно. В начале гонки борьба [за лидерство] были чертовски напряженной. И мы знали, что будет тяжело. Я приехал на стартовую решетку, посмотрел на уровень заряда батареи, понял что он почти на нуле, плохо стартовал, потом долгое время вел очень плотную борьбу с Шарлем Леклером. Так что я очень рад, что вообще сумел добраться до финиша.