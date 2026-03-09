Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перес все еще не смирился — боролся со мной, словно разыгрывали титул». Лиам Лоусон о том, что заменил Серхио в «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал борьбу с соперником из «Кадиллака» Серхио Пересом на Гран-при Австралии.

Новозеландец связал действия коллеги с обидой: в конце 2024 года кокпит Серхио в «Ред Булл» занял Лиам, который в итоге провел в команде лишь два этапа.

"Два года прошло, а он все еще не смирился. Он боролся со мной, словно разыгрывали титул, а речь шла о 16-м месте.

Естественно, меня не так уж сильно это заботит. Моя гонка к тому моменту уже была закончена. Нарушений не было, он просто действовал агрессивно. Но, честно говоря, мне плевать", — сообщил Лоусон.

Перес, в свою очередь, назвал борьбу «веселой»:

«На мой взгляд, это просто гонки. Моя машина была гораздо медленнее, и, думаю, бороться было весело».

Быстрые мысли о старте «Ф-1»: кто впечатлил кроме «Мерседеса» и не слишком ли много обгонов?