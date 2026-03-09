«Перес все еще не смирился — боролся со мной, словно разыгрывали титул». Лиам Лоусон о том, что заменил Серхио в «Ред Булл»

Новозеландец связал действия коллеги с обидой: в конце 2024 года кокпит Серхио в «Ред Булл» занял Лиам, который в итоге провел в команде лишь два этапа.
"Два года прошло, а он все еще не смирился. Он боролся со мной, словно разыгрывали титул, а речь шла о 16-м месте.
Естественно, меня не так уж сильно это заботит. Моя гонка к тому моменту уже была закончена. Нарушений не было, он просто действовал агрессивно. Но, честно говоря, мне плевать", — сообщил Лоусон.
Перес, в свою очередь, назвал борьбу «веселой»:
«На мой взгляд, это просто гонки. Моя машина была гораздо медленнее, и, думаю, бороться было весело».
