Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать — есть такое ощущение»

Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником", — заключил Карлос перед Гран-при Китая.