Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать — есть такое ощущение»

"В этом году есть два основных аспекта, связанных с безопасностью.
Первый — старты. Ситуация, которую мы уже видели на тестах, повторилась в Мельбурне. Нам очень повезло, что ничего не случилось между Лиамом [Лоусоном] и Франко [Колапинто]. Есть ощущение, что в какой-то момент случится по-настоящему большая авария, если ничего не изменится.
Скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы вовремя примем меры, улучшим положение дел, и аварии не будет. Но если ничего не делать, есть ощущение, что рано или поздно такая ситуация возникнет.
Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником", — заключил Карлос перед Гран-при Китая.
Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов — вопрос времени».
Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек.