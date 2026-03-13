Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлос Сайнс: «Случится по-настоящему большая авария на старте, если ничего не делать — есть такое ощущение»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мыслями о безопасности «Формулы-1» после перехода на новые технические и моторные правила.

Источник: Спортс"

"В этом году есть два основных аспекта, связанных с безопасностью.

Первый — старты. Ситуация, которую мы уже видели на тестах, повторилась в Мельбурне. Нам очень повезло, что ничего не случилось между Лиамом [Лоусоном] и Франко [Колапинто]. Есть ощущение, что в какой-то момент случится по-настоящему большая авария, если ничего не изменится.

Скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы вовремя примем меры, улучшим положение дел, и аварии не будет. Но если ничего не делать, есть ощущение, что рано или поздно такая ситуация возникнет.

Второй момент, на мой взгляд, связан с режимом активной аэродинамики на прямых и с тем, что скорость сближения соперников может составлять 40, 50, 60 км/ч. Из-за того, что прижимной силы нет, ситуация становится очень опасной. Очень опасно на старте, и очень опасно в борьбе с соперником", — заключил Карлос перед Гран-при Китая.

Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов — вопрос времени».

Рейтинг Гран-при «Ф-1»: самые сложные для физики, пилотажа и настроек.