Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал первое место по итогам спринта на Гран-при Китая и борьбу с соперником из «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на первых кругах.

Источник: Спортс"

"В конце было довольно весело, много стратегии. Было непросто. Надеюсь, наблюдать за этим было интересно.

Я очень рад, что удалось победить. Сейчас сильный ветер, а первый поворот такой длинный. Всего один круг борьбы, и ты уничтожаешь свои передние шины.

Льюис потрясающе боролся на первых кругах, застал меня врасплох. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться", — заявил лидер сезона.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.

