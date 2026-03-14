Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться»

"В конце было довольно весело, много стратегии. Было непросто. Надеюсь, наблюдать за этим было интересно.
Я очень рад, что удалось победить. Сейчас сильный ветер, а первый поворот такой длинный. Всего один круг борьбы, и ты уничтожаешь свои передние шины.
Льюис потрясающе боролся на первых кругах, застал меня врасплох. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться", — заявил лидер сезона.
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.
