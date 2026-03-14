Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт — полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам»

«[На старте] у меня не было мощности — думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии. Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», — заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.
Нидерландец ответил, будет ли команда вносить изменения перед квалификацией:
«Мы что-нибудь попробуем».
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.
Узнать больше по теме
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.