Джордж Расселл считает «Феррари» угрозой: «Гонка не станет легкой прогулкой»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил, может ли «Феррари» стать угрозой в воскресной гонке на Гран-при Китая.

"Да, безусловно. Мы с командой немного удивлены такой сильной квалификацией и, пожалуй, проблемами с темпом у соперников в сравнении с тем, что ожидалось. Но по гоночному темпу все очень плотно.

Мы видели это на прошлой неделе, и я уже говорил в Мельбурне: если бы «Феррари» выбрала ту же стратегию, что и я, не уверен, что удалось бы победить.

И сегодня тоже была жесткая схватка. На последних трех кругах я атаковал, а Шарль [Леклер] финишировал в 0,7 секунды позади. Еще один круг, и была бы борьба. Надо продолжать стараться. Гонка не станет легкой прогулкой, это точно", — заявил британец после победы в спринте.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.

Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться».