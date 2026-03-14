Джордж Расселл считает «Феррари» угрозой: «Гонка не станет легкой прогулкой»

"Да, безусловно. Мы с командой немного удивлены такой сильной квалификацией и, пожалуй, проблемами с темпом у соперников в сравнении с тем, что ожидалось. Но по гоночному темпу все очень плотно.
Мы видели это на прошлой неделе, и я уже говорил в Мельбурне: если бы «Феррари» выбрала ту же стратегию, что и я, не уверен, что удалось бы победить.
И сегодня тоже была жесткая схватка. На последних трех кругах я атаковал, а Шарль [Леклер] финишировал в 0,7 секунды позади. Еще один круг, и была бы борьба. Надо продолжать стараться. Гонка не станет легкой прогулкой, это точно", — заявил британец после победы в спринте.
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.
Джордж Расселл: «Хэмилтон потрясающе боролся. 20 лет опыта — мне еще нужно поучиться».