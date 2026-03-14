Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Все, что могло пойти не так, пошло не так, деградация шин была максимальной в пелотоне, пожалуй»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на трудности в Китае и девятое место по итогам спринта.

Источник: Спортс"

"Мало что можно сказать, если честно. Все, что могло пойти не так, пошло не так.

Конечно, старт — одна из проблем, которую нужно решить. Но и баланс «гулял». Более того, деградация шин была, пожалуй, максимальной в пелотоне, ты просто не мог ее контролировать. И еще были кое-какие моменты по машине, к которым мы были не очень готовы, скажем так.

Нам нужно навести порядок«, — заключил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.

Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт — полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам».

