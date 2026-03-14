Макс Ферстаппен: «Все, что могло пойти не так, пошло не так, деградация шин была максимальной в пелотоне, пожалуй»

"Мало что можно сказать, если честно. Все, что могло пойти не так, пошло не так.
Конечно, старт — одна из проблем, которую нужно решить. Но и баланс «гулял». Более того, деградация шин была, пожалуй, максимальной в пелотоне, ты просто не мог ее контролировать. И еще были кое-какие моменты по машине, к которым мы были не очень готовы, скажем так.
Нам нужно навести порядок«, — заключил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Гран-при Китая-2026. Расселл выиграл спринт, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 3-й.
Макс Ферстаппен: «На старте не было мощности, остальной спринт — полное дерьмо: ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам».
