Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Формула-1» получил «Оскар» в категории «Лучший звук»

Фильм «Формула-1», номинированный на «Оскар» в четырех категориях, получил одну статуэтку.

Источник: Спортс"

Картину отметили в номинации «Лучший звук». «Битва за битвой» опередила «Формулу-1» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший монтаж», а «Аватар: Пламя и пепел» выиграл премию за лучшие визуальные эффекты.

Главную роль в «Формуле-1» сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил Льюис Хэмилтон. Пилот «Феррари» пропустил «Оскар» из-за Гран-при Китая, где завоевал первый подиум в составе Скудерии.

Хэмилтон пропустит «Оскар», где номинирован фильм «Формула-1»: «Проверил все способы добраться вовремя из Китая».

Фильм «Формула-1» выиграл премию BAFTA за лучший звук.

Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше