Джордж Расселл: «Неправильно, что все пытаются замедлить “Мерседес”

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пожаловался на то, что конкуренты стремятся снизить преимущество немецкой команды.

Источник: Спортс‘’

«Честно говоря, так устроена “Ф-1”, так было всегда. Наша команда усердно трудилась, чтобы оказаться в таком положении, и лучший коллектив должен быть на вершине.

Мы пережили четыре тяжелых года. За эти четыре года две другие команды доминировали и побеждали, и неправильно, что какие-то или даже все соперники пытаются нас замедлить только из-за того, что мы вернулись на вершину. Тем более после всего лишь двух гонок длинного сезона", — заявил британец перед Гран-при Японии.

Расселл также высказался о скором прогрессе других участников чемпионата:

«Мы уже видели, что у “Ред Булл” перевес — из сообщений в прессе на прошлой неделе. “Макларен” пока не обновлялся и по-прежнему использует ту же машину, что и в Бахрейне. Об этом нельзя забывать.

Прямо сейчас у нашей команды преимущество. Мы просто очень хорошо стартовали, здорово себя проявили. Мы надеемся, что все продолжится в том же духе, но гарантий нет".

Джордж Расселл: «Сузука» станет отличной проверкой для нового регламента. Прежде здесь были скучные гонки".

