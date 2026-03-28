Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон и Ферстаппен стараются создать нужный им фон вокруг регламента»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер отреагировал на разные оценки нового регламента от пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

"Уверен, они оба стараются создать нужный им фон. Конечно, к гонщикам прислушиваются, но, в конце концов, регламент определяют ФИА и команды, а не пилоты.

В этом году Хэмилтон оказался в куда более выгодном положении, у него быстрый болид, поэтому он доволен. Если Ферстаппен снова окажется впереди, он, наверное, начнет оценивать регламент иначе", — отметил эксперт.

Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки».

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится — вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая».

