Лоран Мекьес: «Ред Булл» сильно отстает от лидеров, впереди много работы"

"Впереди много работы. Как всегда, нет какой-то одной причины, но невозможно отрицать, что мы довольно сильно отстаем от лидеров.
Пожалуй, мы осложнили себе жизнь в этот уик-энд дополнительными проблемами, когда пытались извлечь потенциал болида, но, считаю, неправильно использовать это как оправдание. Во многих аспектах наша эффективность не на уровне лидеров, и предстоит поработать, чтобы извлечь больше.
Надо использовать каждую сессию, чтобы понять, что нас ограничивает и как с этим справиться по мере развития болида. Мы отстаем по многим показателям. Это не стало неожиданностью, но мы не рады находиться в таком положении. Хотелось бы бороться среди лидеров.
Нужно помнить, что в прошлом году мы долго развивали машину, а этот болид новый совсем новый. Безусловно, дело не только в том, что не хватает эффективности — нам также не удается реализовать весь потенциал", — отметил босс перед квалификацией.
Гран-при Японии-2026. 3-я практика. Антонелли — 1-й, Расселл — 2-й, Леклер — 3-й.