Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джордж Расселл о проблеме с настройками: «Мерседес» понял, как приспособиться в гонке"

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, который начнет Гран-при Японии со второй позиции, рассказал о действиях команды после ошибки с настройками в квалификации.

Источник: Спортс‘’

"Не скажу, что проблема решена, но мы с командой поняли, как приспособиться.

Немного раздражает, что последние две квалификации так сложились — обычно это моя сильная сторона. Но впереди невероятно длинная гонка", — заявил британец.

Джордж также высказался о борьбе с «Феррари» на старте:

"Мне нужно либо сохранить позицию, либо отыграть, однако пока что наша команда откатывается назад на каждом старте.

Надо просто сделать все, что в нашей власти. Как можно лучше прогреть шины перед стартом. На такой трассе добиться этого проще, поскольку повороты быстрее. Мы не можем существенно поменять что-либо в краткосрочной перспективе, но понемногу прибавляем неделю за неделей, лучше понимаем, как все оптимизировать".

