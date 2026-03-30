Макс Ферстаппен об аварии Бермэна: «У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с участием Оливера Бермэна («Хаас») и Франко Колапинто («Альпин») на Гран-при Японии: британец выехал на траву из-за резкого сближения с соперником и разбил болид.

Источник: Спортс‘’

"Вот что случается со всеми подобными вещами. У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба. Разница в скорости может составлять 50−60 км/ч, это очень и очень много.

У меня была пара моментов, когда я сильно ускорялся и уже выбирал сторону трассы. Это может быть очень и очень опасно — как смещения в зоне торможения или смещения в целом. Такое также происходит при настолько сильном ускорении и может привести к большой аварии.

Если речь о безопасности, легко это исправить. Можно использовать слово «безопасность» по отношению ко многим аспектам. Может, так и надо делать, и наконец будут изменения«, — заключил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.

ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна.

«Наконец понял, что ты имеешь в виду, говоря о грибах». Пиастри о том, как Леклер сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт».

В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше