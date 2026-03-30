Макс Ферстаппен об аварии Бермэна: «У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба»

"Вот что случается со всеми подобными вещами. У одного закончилась энергия, а другой использует ускорение от гриба. Разница в скорости может составлять 50−60 км/ч, это очень и очень много.
У меня была пара моментов, когда я сильно ускорялся и уже выбирал сторону трассы. Это может быть очень и очень опасно — как смещения в зоне торможения или смещения в целом. Такое также происходит при настолько сильном ускорении и может привести к большой аварии.
Если речь о безопасности, легко это исправить. Можно использовать слово «безопасность» по отношению ко многим аспектам. Может, так и надо делать, и наконец будут изменения«, — заключил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермэна.
