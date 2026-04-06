Дэймон Хилл сравнил Ньюи с Моисеем: «Эдриану придется сказать: “Доверьтесь мне, “Астон Мартин” доберется до земли обетованной”

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл выразил уверенность в том, что руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи выведет команду из сложного положения.

Источник: Спортс‘’

«Если вы скажете Эдриану: “Безопасно оставаться в этих условиях”, он ответит: “А что случится, если мы выйдем за пределы”. И продолжит настаивать на этом направлении. Может, ничего не получится, но это маловероятно — почти всегда что-то выходит. Но потребуется время.

На мой взгляд, Эдриан — тот человек, у которого есть видение совершенства, своя идея совершенства, и он будет настаивать на том, чтобы все двигались в этом направлении.

Напоминает историю с Моисеем. Все говорят: «Что ж, где эта земля обетованная? Мы даже не уверены, что доберемся туда. Может, мы не видим ту самую землю, где течет молоко и мед, которую видишь ты».

В какой-то момент ему придется сказать: «Просто доверьтесь мне, мы туда доберемся». Но сколько у него будет времени, прежде чем они скажут: «Возможно, он сошел с ума» (смеется).

Посмотрим, получится ли у Эдриана, или же слишком много проблем с «Хондой». Я верю, что он это сделает. Мне кажется, он знает, что ситуация разрешится. И в конце сезона станет очевидно, что это с самого начала был верный путь«, — отметил Хилл, работавший с Ньюи в “Уильямсе”, в подкасте The Undercut.

