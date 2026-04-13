Жан Алези о «Ф-1»-2026: «Быстрым пилотам труднее, чем остальным? Возможно. У Ферстаппена большие проблемы»

Бывший гонщик «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о неудачах Макса Ферстаппена из «Ред Булл» после смены технических и моторных правил.

"У Макса сейчас проблемы. Большие проблемы.

Такая сейчас система с болидом, такой способ работы с педалью газа. Может ли быть так, что прямо сейчас быстрым пилотам труднее, чем остальным? Возможно.

Посмотрите на квалификацию [к Гран-при Японии]: Макс и Шарль [Леклер] были быстрее в каждом повороте, но медленнее по итоговому времени", — заявил француз.

Алези также высказался о жалобах Ферстаппена на новый регламент:

"Теперь все в руках инженеров. Можно только сохранять спокойствие и дать инженерам работать над улучшениями. Это все, что он может сделать.

[Ферстаппен] подгоняет команду. Это не значит, что он настроен против нее. Он не может прийти на пресс-конференцию и сказать: «У меня фантастическая команда, фантастическая машина, все прекрасно».

Он должен признать: «Мотор должен быть таким, нужно поменять направление развития аэродинамики». Это не критика. Это сигнал о том, что необходимо улучшить".

