Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»

В одном из последних интервью Ферстаппен отмечал, что не собирается уходить «Ф-1», однако теперь несколько скорректировал свою позицию.
"Если [после корректировки технического регламента] ничего не изменится, то и следующий сезон будет очень тяжелым и длинным. И мне бы этого не хотелось. Скажу так, если ситуация не изменится, тогда посмотрим, что я буду делать. Но мне психологически тяжело и дальше терпеть эту ситуацию. Правда тяжело.
В жизни есть множество других классных вещей. Хотя, конечно, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Мы, как мне кажется, движемся в сторону изменений регламента. Хотя понятно, что некоторые люди, которые сейчас получили преимущество, постараюсь осложнить проведение этих изменений. Но если ФИА и «Формуле-1» хватит решимости, им необходимо будет провести эти изменения", — рассказал Ферстаппен.
