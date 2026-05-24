Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макс Ферстаппен: «Если ситуация с регламентом не изменится, мне будет психологически тяжело и дальше терпеть все это»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Канады заявил, что всерьез задумается над своим будущим в чемпионате, если изменения технического регламента в следующем сезоне не приведут к улучшению ситуации с работой двигателей и гибридной составляющей.

Источник: Спортс‘’

В одном из последних интервью Ферстаппен отмечал, что не собирается уходить «Ф-1», однако теперь несколько скорректировал свою позицию.

"Если [после корректировки технического регламента] ничего не изменится, то и следующий сезон будет очень тяжелым и длинным. И мне бы этого не хотелось. Скажу так, если ситуация не изменится, тогда посмотрим, что я буду делать. Но мне психологически тяжело и дальше терпеть эту ситуацию. Правда тяжело.

В жизни есть множество других классных вещей. Хотя, конечно, нужно стараться сохранять позитивный настрой. Мы, как мне кажется, движемся в сторону изменений регламента. Хотя понятно, что некоторые люди, которые сейчас получили преимущество, постараюсь осложнить проведение этих изменений. Но если ФИА и «Формуле-1» хватит решимости, им необходимо будет провести эти изменения", — рассказал Ферстаппен.

«Плевать, он меня вытолкнул!» В «Мерседесе» разгорается война?

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше