Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонелли выиграл 4 Гран-при подряд

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Канады.

Источник: Спортс‘’

19-летний пилот, проводящий второй сезон в «Формуле-1», выиграл четвертую гонку в карьере и четвертую подряд. Ранее лидер сезона стал лучшим по итогам Гран-при Китая, Японии и Майами.

На трех предыдущих этапах Антонелли стартовал с поул-позиций, а в Монреале начал заезд вторым — квалификацию выиграл его напарник Джордж Расселл. Британец сошел в гонке из-за поломки.

Кроме того, Кими завоевал свой пятый подиум в сезоне и восьмой в карьере.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.