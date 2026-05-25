Антонелли выиграл 4 Гран-при подряд

19-летний пилот, проводящий второй сезон в «Формуле-1», выиграл четвертую гонку в карьере и четвертую подряд. Ранее лидер сезона стал лучшим по итогам Гран-при Китая, Японии и Майами.
На трех предыдущих этапах Антонелли стартовал с поул-позиций, а в Монреале начал заезд вторым — квалификацию выиграл его напарник Джордж Расселл. Британец сошел в гонке из-за поломки.
Кроме того, Кими завоевал свой пятый подиум в сезоне и восьмой в карьере.
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.