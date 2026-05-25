Льюис Хэмилтон после 2-го места: «Потрясающе попасть в идеальную зону после тяжелого года. Огромное спасибо “Феррари”

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался после второго места на Гран-при Канады.

Источник: Спортс‘’

"Во-первых, должен сказать огромное спасибо своей команде. Эти ребята приняли меня с распростертыми объятьями. Последний год с небольшим складывался тяжело, поэтому потрясающе попасть в свою идеальную зону и проводить хорошие уик-энды.

Особенно с учетом того, что эти парни [из «Мерседеса»] так быстры. И мне довелось побороться с Максом [Ферстаппеном] — это было здорово.

Безусловно, это обнадеживающий результат с учетом большого пакета обновлений «Мерседеса». Многие команды привезли новинки сюда, мы серьезно обновлялись в Майами. И команда очень упорно трудилась на базе. Надеюсь, будут и другие новинки.

Это трасса, где очень важна скорость на прямых, и нашей команде удалось показать такой результат — это очень обнадеживает. Но нужно продолжать работать, чтобы извлечь больше«, — заявил семикратный чемпион “Формулы-1”.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.

