Льюис Хэмилтон после 2-го места: «Потрясающе попасть в идеальную зону после тяжелого года. Огромное спасибо “Феррари”

"Во-первых, должен сказать огромное спасибо своей команде. Эти ребята приняли меня с распростертыми объятьями. Последний год с небольшим складывался тяжело, поэтому потрясающе попасть в свою идеальную зону и проводить хорошие уик-энды.
Особенно с учетом того, что эти парни [из «Мерседеса»] так быстры. И мне довелось побороться с Максом [Ферстаппеном] — это было здорово.
Безусловно, это обнадеживающий результат с учетом большого пакета обновлений «Мерседеса». Многие команды привезли новинки сюда, мы серьезно обновлялись в Майами. И команда очень упорно трудилась на базе. Надеюсь, будут и другие новинки.
Это трасса, где очень важна скорость на прямых, и нашей команде удалось показать такой результат — это очень обнадеживает. Но нужно продолжать работать, чтобы извлечь больше«, — заявил семикратный чемпион “Формулы-1”.
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.