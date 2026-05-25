Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Кими Антонелли: «Согласен на такой результат, еще одна победа»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что остался доволен победой в гонке.

Источник: Спортс‘’

При этом Антонелли признал, что его расстроил сход Джорджа Расселла, с которым он боролся за первое место.

"Это была классная битва с Джорджем Расселом. Мы атаковали на пределе, и управлять болидом было непросто с учетом силы ветра. Очень сильный и порывистый. Особенно трудно было в 10-м повороте.

Борьба была очень плотной — очень жаль, что у него сломался болид, я был бы рад плотному сражению с Джорджем Расселлом. Но я согласен на такой результат, еще одна победа.

Когда я остался в одиночестве, то постарался беречь шины, особенно учитывая проявление сильной грануляции на передней левой покрышке. Ну, а сейчас я с нетерпением жду следующую гонку.

Нам нужно стараться продолжать прибавлять, поднимать планку — ведь Джордж Расселл был очень быстр в этот уик-энд. Мы были на равных. «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен» явно догоняют нас, так что нам нужно не сбавлять обороты и быть готовыми ко всему", — рассказал Антонелли.

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.