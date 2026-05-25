Андреа Кими Антонелли: «Согласен на такой результат, еще одна победа»

При этом Антонелли признал, что его расстроил сход Джорджа Расселла, с которым он боролся за первое место.
"Это была классная битва с Джорджем Расселом. Мы атаковали на пределе, и управлять болидом было непросто с учетом силы ветра. Очень сильный и порывистый. Особенно трудно было в 10-м повороте.
Борьба была очень плотной — очень жаль, что у него сломался болид, я был бы рад плотному сражению с Джорджем Расселлом. Но я согласен на такой результат, еще одна победа.
Когда я остался в одиночестве, то постарался беречь шины, особенно учитывая проявление сильной грануляции на передней левой покрышке. Ну, а сейчас я с нетерпением жду следующую гонку.
Нам нужно стараться продолжать прибавлять, поднимать планку — ведь Джордж Расселл был очень быстр в этот уик-энд. Мы были на равных. «Феррари», «Ред Булл» и «Макларен» явно догоняют нас, так что нам нужно не сбавлять обороты и быть готовыми ко всему", — рассказал Антонелли.
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.