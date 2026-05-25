Антонелли подняли на плечи на победном подиуме Гран-при Канады

19-летний итальянец получил кубок и медаль на подиуме. После этого пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон и старший техник «Мерседеса» по композитным материалам, получивший трофей от имени конструктора-победителя, подняли Антонелли на плечи.
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.
19-летний Антонелли выиграл 4 Гран-при подряд.
Фото: соцсети «Формулы-1».
