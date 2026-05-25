Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен Хэмилтону: «Тебе явно не повезло с трафиком»

Пилоты «Ред Булл» и «Феррари» Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон обменялись мнениями о борьбе между собой за места на подиуме на Гран-при Канады.

Источник: Спортс‘’

Гонщики боролись между собой за место за вторую позицию, которая в итоге досталась Хэмилтону.

Льюис Хэмилтон: «Я так и не смог тебя стряхнуть».

Макс Ферстаппен: «В средних шиканах, каждый раз, когда ты отыгрывал по 0,3 секунды, потом я отыгрывался на прямых».

ЛХ: «Да, просто безумие».

МФ: «И тебе явно не повезло с трафиком».

ЛХ: «Да, в итоге я не знаю, кто это был — может быть, Бортолето? Безумие. Не знаю, то ли дело в особенностях нашей машины в плане лобового сопротивления, или же дело в нехватке мощности».

МФ: «Ты был очень хорош в шестом повороте».

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше