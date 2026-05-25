Ферстаппен Хэмилтону: «Тебе явно не повезло с трафиком»

Гонщики боролись между собой за место за вторую позицию, которая в итоге досталась Хэмилтону.
Льюис Хэмилтон: «Я так и не смог тебя стряхнуть».
Макс Ферстаппен: «В средних шиканах, каждый раз, когда ты отыгрывал по 0,3 секунды, потом я отыгрывался на прямых».
ЛХ: «Да, просто безумие».
МФ: «И тебе явно не повезло с трафиком».
ЛХ: «Да, в итоге я не знаю, кто это был — может быть, Бортолето? Безумие. Не знаю, то ли дело в особенностях нашей машины в плане лобового сопротивления, или же дело в нехватке мощности».
МФ: «Ты был очень хорош в шестом повороте».
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Расселл сошел.