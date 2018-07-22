У экипажа Мардеева сгорел предохранитель во время первого этапа ралли «Шелковый путь»

Экипаж Мардеева финишировал пятым на первом этапе ралли-рейда в зачете грузовиков с результатом в 4 часа 16 минут 47 секунд.
Победу с результатом в 3 часа 59 минут 47 секунд одержал экипаж Дмитрия Сотникова, который также представляет команду «КамАЗ-Мастер».
«За 80 километров до финиша у нас начал отказывать гидроусилитель руля, пришлось остановиться. Из-за этого мы потеряли много времени. Ну, а прямо перед финишем сгорел основной предохранитель, и машина заглохла», — заявил Мардеев.
В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединятся автомобили российского чемпионата по ралли-рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади в Москве. Ралли проходит в восьмой раз.