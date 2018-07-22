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10:46 (мск), источник: ТАСС

У экипажа Мардеева сгорел предохранитель во время первого этапа ралли «Шелковый путь»

ТАСС, 22 июля. У экипажа российского пилота Айрата Мардеева из команды «КамАЗ-Мастер» сгорел один из предохранителей во время первого этапа ралли «Шелковый путь». Слова пилота приводит пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Экипаж Мардеева финишировал пятым на первом этапе ралли-рейда в зачете грузовиков с результатом в 4 часа 16 минут 47 секунд.

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Победу с результатом в 3 часа 59 минут 47 секунд одержал экипаж Дмитрия Сотникова, который также представляет команду «КамАЗ-Мастер».

«За 80 километров до финиша у нас начал отказывать гидроусилитель руля, пришлось остановиться. Из-за этого мы потеряли много времени. Ну, а прямо перед финишем сгорел основной предохранитель, и машина заглохла», — заявил Мардеев.

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединятся автомобили российского чемпионата по ралли-рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади в Москве. Ралли проходит в восьмой раз.

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