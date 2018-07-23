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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

Экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто» входит в топ-5 после двух этапов «Шелкового пути»

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» занял 7-е место на втором этапе ралли «Шелковый путь» и занимает 5-е место в общем зачете, сообщили БЕЛТА в команде.

Источник: РИА "Новости"

Второй ралли-заезд привел гонщиков в Элисту. Спецучасток длиной 311 км представлял собой степные дороги с ямами, оврагами и ручьями. Белорусские гонщики столкнулись с первыми серьезными трудностями, однако все же сумели благополучно финишировать. По ходу гонки МАЗ Алексея Вишневского благородно вернулся вытащить из брода машину Александра Василевского. Поскольку этап был марафонский, готовить машины к продолжению гонки экипажам предстоит самостоятельно.

Серебряный призер «Дакара» Сергей Вязович был на этапе седьмым, потратив на прохождение трассы 3 часа 54 мин. Победителем заезда стал россиянин Андрей Каргинов, который обошел белорусов почти на 28 минут. В общем зачете экипаж Вязовича занимает пятую строчку, отставая от лидера на 26 минут. «Раза три останавливались из-за поломки турбины: где-то с 100-го километра начали терять мощность. К счастью, мы везем с собой еще один турбокомпрессор: поменяем за час-два и будем готовы к следующему этапу», — сказал Сергей Вязович.

МАЗ Александра Василевского завершил заезд на 12-й позиции с результатом 6 часов 2 мин. В генеральной классификации он занимает 11-е место, уступая лидеру почти 3 часа. Алексей Вишневский финишировал 11-м и откатился на 9-ю позицию в общем зачете (отставание 2 часа 39 мин.).

Сегодня гонщикам предстоит преодолеть 332 км по быстрым степным дорогам, однако от штурманов потребуется предельное внимание, чтобы не заблудиться. Ближе к концу экипажи ожидают десятки километров заросших кустарником песков. Завершится этап в Астрахани.

Ралли-рейд «Шелковый путь» в этом году проходит только по территории России. Общая протяженность трассы составляет 5 948 км. Гонка стартовала в Астрахани, завершится в Москве. Среди препятствий — горные участки, ущелья, русла рек, овраги и коварные дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей. В прошлом году все белорусские экипажи вошли в топ-10 общего зачета.

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