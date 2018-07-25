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14:06 (мск), источник: ТАСС

Каргинов одержал победу на пятом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

ТАСС, 25 июля. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток длиной 444 км за 4 часа 27 минут 48 секунд.

Источник: РИА "Новости"

Вторым стал другой экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева (отставание +2.30). Третьим стал еще один экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова (+2.43).

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В общем зачете среди грузовиков после пяти этапов лидирует экипаж Каргинова (20:30.22). Второе место занимает экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+15.16), третье — еще один экипаж команды — Айрата Мардеева (+17).

В зачете внедорожников победу на пятом этапе одержал Хоан Рома, выступающий на «Мини» (4:13.07), вторым стал саудовец Язид Аль-Раджи на «Мини» (+3.16), третьим — француз Матье Серрадори на MCM (+30.54).

Лидирующую позицию в общем зачете сохраняет Аль-Раджи (19:04.32). Серрадори идет на втором месте (+1:14.07), на третьем — катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, выступающий на «Тойоте» (+1:27.23).

В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединились автомобили российского чемпионата по ралли- рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади. Ралли проходит в восьмой раз.

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