Каргинов одержал победу на пятом этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
ТАСС, 25 июля. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе
ТАСС, 25 июля. Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе
Вторым стал другой экипаж «КамАЗ-мастер» под руководством Эдуарда Николаева (отставание +2.30). Третьим стал еще один экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова (+2.43).
В общем зачете среди грузовиков после пяти этапов лидирует экипаж Каргинова (20:30.22). Второе место занимает экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+15.16), третье — еще один экипаж команды — Айрата Мардеева (+17).
В зачете внедорожников победу на пятом этапе одержал Хоан Рома, выступающий на «Мини» (4:13.07), вторым стал саудовец Язид
Лидирующую позицию в общем зачете сохраняет
В нынешнем ралли «Шелковый путь» принимают участие 26 внедорожников и 21 грузовик, к которым 24 июля присоединились автомобили российского чемпионата по ралли- рейдам. Маршрут проходит через Астраханскую область, а также через Калмыкию, Волгоградскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области, финиш запланирован 27 июля на Красной площади. Ралли проходит в восьмой раз.