Каргинов получил штрафные минуты по итогам 5-го этапа «Шелкового пути», Сотников — лидер общего зачета
Три экипажа наказаны штрафами за превышение скорости по окончании 5-го этапа
Три экипажа наказаны штрафами за превышение скорости по окончании 5-го этапа
Россиянин Андрей Каргинов из «КАМАЗ-Мастер», победивший на этом этапе, получил 6 минут штрафа, лишившись первого места и лидерства в общем зачете, которое снова перекочевало к Дмитрию Сотникову. При этом Каргинов в тотале уступает своему соотечественнику всего 44 секунды.
По минуте штрафа также у Эдуарда Николаева и Мартена ван ден Бринка.
«Шелковый путь» завершится 27 июля в Москве.