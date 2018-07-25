Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Штурм
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Русенборг
Футбол. Еврокубки
24.07
Легия0
Спартак Тр2
Все события
Фоторепортажи
18Как болели за Мурата Гассиева
22За себя и за брата. Василий Березуцкий сорвал овацию
17:18 (мск), источник: Матч ТВ

Каргинов получил штрафные минуты по итогам 5-го этапа «Шелкового пути», Сотников — лидер общего зачета

Три экипажа наказаны штрафами за превышение скорости по окончании 5-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», сообщается на официальном сайте гонки.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Андрей Каргинов из «КАМАЗ-Мастер», победивший на этом этапе, получил 6 минут штрафа, лишившись первого места и лидерства в общем зачете, которое снова перекочевало к Дмитрию Сотникову. При этом Каргинов в тотале уступает своему соотечественнику всего 44 секунды.

По минуте штрафа также у Эдуарда Николаева и Мартена ван ден Бринка.

«Шелковый путь» завершится 27 июля в Москве.

 Десять смертей олимпийских медалистов, которые потрясли страну
Она представляла Украину, а теперь выступает под российским флагом
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира
Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018, россиян нет
Защитника сборной РФ забраковали для игры в лучших клубах АПЛ
ФИФА открыла расследование против России из-за матча 2009 года
Выбран самый красивый гол чемпионата мира (видео)
Определилась дата гостевого матча «Спартака» в квалификации ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка