Экипаж российской команды десятый в Спа

Источник: Спорт-Экспресс

Оба экипажа российской гоночной команды SMP Racing выдержали суточный марафон и добрались до финиша. Михаил Алешин, испанец Мигель Молина и итальянец Давиде Ригон на Ferrari 488 GT3 замкнули десятку сильнейших, а Виталий Петров, Денис Булатов и британец Майкл Медоуз на Mercedes AMG GT3 финишировали 16-ми.

Экипажи российской команды стартовали с 3-й и 24-й позиций, соответственно. После 7 часов вечера на автомобиле Алешина от контакта с отстававшим на круг пилотом (он влетел в автомобиль российской команды) взорвалось заднее правое колесо. Еще через некоторое время на трассу первый раз выехал автомобиль безопасности. Safety car уплотнил пелетон, что, безусловно, было на руку отстающим. Через час — снова желтые флаги опасности и новый Safety car: у одного из экипажей отлетело колесо.

Экипажи российской команды стартовали с 3-й и 24-й позиций, соответственно.

А вот в 3 часа ночи по европейскому времени случилось массовое столкновение, и теперь уже гонка на некоторое время была остановлена полностью. Но к утру оба автомобиля SMP Racing занимали места в «двадцатке», хотя случались временные потери из-за разворотов, контактов и пит-стопов.

Днем Алешин выбрался на 11-ю позицию. Петров и его партнеры отстали не сильно. Впрочем, на одной из передышек пилот из Выборга признался, что на тормозных участках проигрывали конкурентам довольно много: «Не первая гонка, где тормоза необъяснимо работают не так, как хотелось бы», — отметил он после финиша.

Днем Алешин выбрался на 11-ю позицию. Петров и его партнеры отстали не сильно.

Алешин же был более оптимистичен. «После аварии мы сделали все возможное, чтобы вернуться в группу лидеров. Это невероятная гонка. Тяжело всем: нам, механикам и самым выносливым зрителям… И пусть пока это не подиум, не кубок, у нас отличный экипаж и лучшая машина», — подвел итог гонке российский пилот.

Победителями же гонки в Спа стали Филипп Энг, Том Блумквист, Кристиан Крогнес из команды Walkenhorst Motorsport.