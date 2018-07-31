От Кремля до Кремля. «Шелковый путь» собрал победителей

Источник: Спорт-Экспресс

Для всех, кто собрался в минувшую пятницу в самом центре столицы — прямо у стен Кремля на Васильевском спуске, торжественный финиш российской части «Шелкового пути» стал настоящим праздником. Еще совсем недавно в месте, которое принято считать сердцем России, безраздельно властвовал футбол, но теперь он уступил место реву мощных моторов.

САЛЮТ И ШАМПАНСКОЕ

Для зрителей это было прежде всего яркое шоу — им приготовили концерт с участием известных исполнителей и другие развлечения. Но кульминацией вечера стало появление на специальном подиуме машин, прошедших за неделю несколько тысяч километров.

Публика с воодушевлением приветствовала спортсменов, под аккомпанемент неболь сменявших друг друга — всегда улыбающийся аль-Раджи, Насер Аль-Аттия, въехавший на помост на крыше собственного автомобиля с флагом Катара в руках, обливающие друг друга шампанским француз Матье Серрадори и его штурман. Их сменили известный квадроциклист Сергей Карякин, выступивший на этот раз на багги и выигравший зачет Open 4, женский экипаж под управлением Марии Опариной, отстоявшей титул в классе Т3. Особыми овациями встретили КАМАЗы — Андрея Каргинова, Айрата Мардеева, Антона Шибалова, Сергея Куприянова, Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова.

Для самих же участников многодневной гонки эта церемония тоже была большим поводом для радости. Причем не только у тех, кто получил из рук организаторов и почетных гостей различные призы. Не зря же в торжественном финише принимают участие все экипажи, прошедшие всю дистанцию от начала и до конца, — это само по себе значимое достижение. Ралли-рейд — одно из самых экстремальных испытаний, придуманных человеком для техники. На протяжении недели или даже нескольких и гонщики, и их машины работают на износ.

Протяженность нынешнего «Шелкового пути» составила 3488 километров, а 2327 из них пришлись на спецучастки семи этапов. И ничего удивительного, что из четырех с лишним десятков экипажей до финиша добрались далеко не все. А все те, кто выехал на подиум напротив храма Василия Блаженного, — могут считать себя победителями.

КОРОЧЕ — ДА. СКУЧНЕЕ — НЕТ!

Нынешний «Шелковый путь» — восьмой в истории, но при этом этот ралли-рейд впервые финишировал в Москве. Обычно российская столица становилась местом старта, в этой роли она неизменно выступала с 2011 года. Но на сей раз организаторы решили поехать в обратном направлении и придать гонке и ее участникам новый импульс.

Впрочем, не обошлось без труднос­тей. Если после возрождения «Шелкового пути» в 2016-м маршрут гонки два раза подряд проходил по территории России, Казахстана и Китая, то в нынешнем году первоначально планировалось проложить трассу через две страны. Старт был намечен в Китае, где за пять этапов гонщики должны были пересечь пустыню Гоби. А после этого с помощью авиации переместиться в Россию и продолжить двигаться к Москве.

Но из-за проблем, возникших у китайской стороны, уже после официальной презентации маршрут пришлось менять. Теперь «Шелковый путь"-2018 должен состоять из двух частей. Китайская пройдет в сентябре, а основная стартовала в Астрахани 20 июля. Впрочем, от этого ралли не стало менее интересным. Организаторы дополнили расписание, которое стало состоять из семи этапов по шести регионам России. Проделав путь из Аст­рахани в Калмыкию и обратно, пелотон двинулся в Волгоград, а оттуда через Липецк в Москву. От астраханского Кремля к столичному. Скучать было некогда. К тому же из трех с половиной тысяч километров, пройденных машинами, целых две трети пришлись на спецучастки.

— Наши российские просторы имеют такое разнообразие природы и бездорожья, что можно провести здесь любую гонку — есть и дюны, и степи, и извилистые дороги между оврагами, и предгорья. Все, что хотите, — отметил руководитель проекта, известный в прошлом гонщик Владимир Чагин. — Ралли-рейд — испытание человека на выносливость, а техники на надежность. И нужно построить ежедневную тактику и стратегию на всю гонку так, чтобы хватило ресурса автомобиля просто проехать весь маршрут. А те, кто получает в конце наши призы, «Белых тигров», считаю, просто герои. Неделя интереснейшей борьбы, высокие скорости, яркие эмоции — я очень рад, что «Шелковый путь» прошел на высоком уровне. В нынешнем году участники привезли много автомобилей, новых конструкторских решений. Да, были поломки и перевороты. Но каждый стремился быть выше в турнирной таб­лице, а доехали сильнейшие.

ТО ПУСТЫНЯ, ТО БОЛОТО

К цели участники шли целую неделю. Если Олег Митяев пел про то, что «лето — это маленькая жизнь», то эти семь дней стали российским летом в миниатюре. Гонщики повидали и палящее солнце с температурой за 30, и хмурое небо, ветром дающее понять, что скоро будет гроза, и проливные дож­ди, после которых наше бездорожье становится совершенно непроходимым. Хотя для участника ралли-рейда, говоря словами другой песни, каждая погода благодать. Они умеют получать удовольствие в любых условиях.

— Самым сложным на этот раз было вкатиться, первый этап я доехал, честно говоря, на зубах, — говорит пилот газомоторного КАМАЗа Сергей Куприянов. — А вот дальше все пошло хорошо. Штурман говорит: «Все, 900, финиш». А я думаю, как, уже? Хотя в первый день каждый километр считал. На третьем спецучастке лил дождь, и я вообще не понимал, как справиться с машиной, которая почти плывет. Но ближе к концу мы нашли общий язык — я, машина и раскисшая дорога. Главное впечатление — как быстро все менялось на этой гонке. Бывают соревнования, где заранее многое понятно. Здесь каждый день разворачивал все с ног на голову. Мое четвертое итоговое место — очень серьезный результат, учитывая, сколько машин было на старте.

Действительно, этот «Шелковый путь» вместил в себя такое количество событий, что могло бы хватить на нес­колько ралли-рейдов. Достаточно сказать, что количество поломок и труднос­тей у участников на этот раз, пожалуй, побило рекорд.

Уже первый этап в Астрахани стал для многих участников очень трудной головоломкой. Например, выступающий в зачете грузовиков голландец Мартин ван дер Бринк уже на первом этапе сначала остановился, потеряв топ­ливо, а затем оторвал передний мост и потерял колесо. Лидерство же захватил действующий чемпион Дмитрий Сотников. После этого всем предстоял путь в Элисту и обратно, причем между вторым и третьим этапами экипажи не могли рассчитывать на помощь механиков.

А на обратном пути в Астрахань сильный дождь превратил степь в нас­тоящее болото, в котором вязли не только внедорожники, но и мощные грузовики. В результате организаторы приняли решение заметно сократить дистанцию этапа. Это понравилось не всем — в результате гонку в полном составе покинула команда МАЗа. Впрочем, первое место по итогам марафонского этапа удержал Сотников. Его преимущество над ближайшим преследователем составляло почти полчаса, но на четвертом этапе Дмитрий дваж­ды останавливался для ремонта, что съело большую часть отрыва.

На самом длинном этапе нынешнего «Шелкового пути» — от Астрахани до Волгограда — Сотников снова столкнулся с техническими проблемами, потерял около 20 минут и вместе с этим лидерство. Но вскоре обогнавший его Андрей Каргинов получил штраф за превышение скорости. И снова оказался позади товарища по команде, но всего на 44 секунды — ничтожное время для ралли-рейда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlstRtJD3hd/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlstRtJD3hd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Karginov (Kamaz) sets best time over this selective sector and should take the lead overall. Top 3 (unofficial): 1. Karginov (Kamaz), 2. Nikolaev (Kamaz) + 6:18, 3. Mardeev (Kamaz) + 6:39⠀ ⠀ Al Attiyah sets best time at the finish. So he should take over second place overall. Top 3 (unofficial): 1. Al-Attiyah (Toyota), 2. Roma (MINI) + 7:08, 3. Al Rajhi (MINI) + 15:39.⠀ ⠀ ⠀ Этап 6 – ТОП3 на финише этапа⠀ 1. Аль-Аттия⠀ 2. Рома +7:08⠀ 3. Аль-Раджи +15:39⠀ ⠀ В зачете "Грузовиков" лучшее время показывает Андрей Каргинов⠀ ⠀ ⠀ #silkwayrally #roadtoMoscow #toyotasilkway</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/silkwayrally/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Silk Way Rally</a> (@silkwayrally) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-26T14:40:03+00:00">26 Июл 2018 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ВКУС ПОБЕДЫ

Впрочем, на этом злоключения Сотникова не закончились. На шестом этапе он фактически прекратил борьбу за общую победу, потеряв еще полтора часа из-за поломки трансмиссии. А первая тройка зачета грузовиков выглядела так — Каргинов, Мардеев, Шибалов.

— У нас две новые машины — у меня и у Айрата, — отметил Каргинов уже в Москве. — Вышли в этом месяце, и это не то что для них первые соревнования — можно сказать, они еще обкатку проходят. На них установлены новые моторы — рядные 6-цилиндровые, на которых нам предстоит выступать на следующем «Дакаре». Мы испытываем их по сей день, и они показывают себя хорошо. Сейчас проверяем двигатели на надежность, но по характеристикам машина получилась очень хорошая.

Не менее захватывающей была борьба в зачете внедорожников. В отсутствие решившего не защищать титул Сириля Депре главным фаворитом считался действующий обладатель Кубка мира по ралли-рейдам катарец Насер аль-Аттия. И его «Тойота» действительно захватила лидерство пос­ле первого этапа, на котором почти все конкуренты столкнулись с проблемами разной степени серьезности. Например, именитого испанца Нани Рому внезапно подстерегли проблемы со здоровьем, из-за которых он сразу выбыл из числа претендентов.

Но уже на втором отрезке пути сложности настигли самого аль-Аттию — из-за поломки дифференциала его автомобиль из полноприводного стал переднеприводным. Связанные с этим неполадки заметно осложнили жизнь именитому катарцу на нес­колько этапов вперед. На первое место вышел британец Гэри Хант, но на четвертом этапе у него случились сразу две серьезных поломки, и он пропустил вперед аль-Раджи. Представитель Саудовской Аравии дальше ехал, может, не слишком быстро, но крайне расчетливо. Он избежал поломок, в отличие от конкурентов, и сумел стать первым в общем зачете, не одержав ни одной победы на этапах. Аль-Аттия, отчаянно атаковавший последние пару дней, сумел выйти на второе место, но отстал от саудовца больше чем на час.

Очень печальная судьба на этом «Шелковом пути» ждала россиянку Марию Нифонтову. Известная мотогонщица дебютировала в классе Т2, где представлены серийные автомобили, и лидировала с первого этапа. Но на пути в Липецк у нее возникли проблемы с двигателем, и она сошла с дистанции, уступив победу Цзи Ян Гангу из Китая. Зато в двух других младших зачетах первенствовали россияне — Опарина в Т3 и Карякин в Open4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlkUvT2jyT_/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.01851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlkUvT2jyT_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">News from the stage: The stage stopped due the weather condition. Новости с трассы: Гонка приостановлена из-за погодных условий.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/silkwayrally/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Silk Way Rally</a> (@silkwayrally) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-23T08:31:43+00:00">23 Июл 2018 в 1:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

СЕРДЦЕ И ДУША

Пульсирующее сердце каждой гонки — ее бивуак. Находиться в месте, выб­ранном для стоянки машин и отдыха гонщиков, очень интересно. Здесь одновременно островок покоя, где можно просто сесть и на несколько минут расслабиться, преодолев очередные нес­колько сот километров. И в то же время бурлящий событиями котел. Мимо то и дело проезжают все новые и новые машины, прибывшие к финишу — запыленные, порой поврежденные. Утомленные борьбой за драгоценные минуты, но не сломленные духом пилоты и штурманы.

Вот очередь на мойку, где освежения ждут и огромные грузовики, и крошечные на их фоне багги. Вот участников заправляют прямо из бензовоза. За поставки топлива для ралли отвечает «Газпром нефть».

«Мы тестируем свои брендированные топлива не только на испытательных стендах, но и в экстремальных условиях гонок и ралли. В прошлом году «Дизель Опти» успешно прошел испытание в пустынях и по бездорожью на маршруте «Шелкового пути», а в этот раз уже все машины ралли были заправлены бензинами и дизельным топ­ливом «Опти», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.

Пелотон сопровождали четыре бензовоза — за неделю участники израсходовали 150 тысяч литров топлива. Бензовозы только с виду обычные, а на самом деле — настоящие гаджеты.

В Волгограде компания продемонстрировала использование цифровых технологий в логистике на примере «умного» бензовоза. Каждая машина «Газпром нефти, доставляющая топливо, начинена датчиками и видеокамерами. С их помощью диспетчеры отслеживают движение, скорость, поведение водителя. Сливные горловины цистерны опечатаны электронной пломбой, исключающей несанкционированный доступ к топливу. С помощью таких технологий компании практически до нуля удалось снизить количество ДТП и исключить человеческий фактор при доставке топлива на АЗС.

Солнце клонится к закату. Деловито снуют вокруг механики — некоторым из них предстоит не спать всю ночь, чтобы на следующий день их команда продолжила движение к финишу. Пробегают мимо съемочные группы и фотографы из разных стран мира, в полевом пресс-центре передают в редакции новости журналисты. И уже завтра рано утром почти все они снимутся с места и рванут дальше — через сутки жизнь на «Шелковом пути» будет кипеть очень далеко отсюда.

При этом на бивуаке царит прекрасная атмосфера большого дорожного братства. Люди здесь не просто коллеги. Это единомышленники. Романтики, связанные единой целью. Каждый чувствует эту незримую связь. Например, пусть на «Шелковом пути» и нет зачета среди мотоциклистов, но любители двухколесного транспорта — вот они. Члены клуба владельцев популярных чопперов приурочили к ралли собственный мотопробег в его поддерж­ку. Больше десятка мотоциклистов из четырех городов России и Белоруссии прибыли в Астрахань.

— Мы едем с участниками гонки всю дорогу от Астрахани до Москвы, ночуем и едим со всеми на бивуаках, стартуем в маршрут, заправляемся одним топливом, — говорит Михаил Алексеев. Для того чтобы сделать это, он за два дня приехал к месту старта из Екатеринбурга, и за без малого две недели ему предстоит проделать больше 6 тысяч километ­ров. — Нас спросили — хотите участвовать? И мы согласились. Наша цель — просто получить удовольствие, новые эмоции, пообщаться со спортсменами, с друзьями. Мы, например, ночевали и в палатках прямо на бивуаке. Огромное количество людей, машин. Меня очень поразили технички, обслуживающие спортсменов. Эти впечатления надол­го останутся в памяти.