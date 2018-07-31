От Кремля до Кремля. «Шелковый путь» собрал победителей
На Красной площади в Москве финишировал главный российский
На Красной площади в Москве финишировал главный российский
Для всех, кто собрался в минувшую пятницу в самом центре столицы — прямо у стен Кремля на Васильевском спуске, торжественный финиш российской части «Шелкового пути» стал настоящим праздником. Еще совсем недавно в месте, которое принято считать сердцем России, безраздельно властвовал футбол, но теперь он уступил место реву мощных моторов.
САЛЮТ И ШАМПАНСКОЕ
Для зрителей это было прежде всего яркое шоу — им приготовили концерт с участием известных исполнителей и другие развлечения. Но кульминацией вечера стало появление на специальном подиуме машин, прошедших за неделю несколько тысяч километров.
Публика с воодушевлением приветствовала спортсменов, под аккомпанемент неболь сменявших друг друга — всегда улыбающийся
Для самих же участников многодневной гонки эта церемония тоже была большим поводом для радости. Причем не только у тех, кто получил из рук организаторов и почетных гостей различные призы. Не зря же в торжественном финише принимают участие все экипажи, прошедшие всю дистанцию от начала и до конца, — это само по себе значимое достижение.
Протяженность нынешнего «Шелкового пути» составила 3488 километров, а 2327 из них пришлись на спецучастки семи этапов. И ничего удивительного, что из четырех с лишним десятков экипажей до финиша добрались далеко не все. А все те, кто выехал на подиум напротив храма Василия Блаженного, — могут считать себя победителями.
КОРОЧЕ — ДА. СКУЧНЕЕ — НЕТ!
Нынешний «Шелковый путь» — восьмой в истории, но при этом этот
Впрочем, не обошлось без трудностей. Если после возрождения «Шелкового пути» в 2016-м маршрут гонки два раза подряд проходил по территории России, Казахстана и Китая, то в нынешнем году первоначально планировалось проложить трассу через две страны. Старт был намечен в Китае, где за пять этапов гонщики должны были пересечь пустыню Гоби. А после этого с помощью авиации переместиться в Россию и продолжить двигаться к Москве.
Но
— Наши российские просторы имеют такое разнообразие природы и бездорожья, что можно провести здесь любую гонку — есть и дюны, и степи, и извилистые дороги между оврагами, и предгорья. Все, что хотите, — отметил руководитель проекта, известный в прошлом гонщик Владимир Чагин. —
ТО ПУСТЫНЯ, ТО БОЛОТО
К цели участники шли целую неделю. Если Олег Митяев пел про то, что «лето — это маленькая жизнь», то эти семь дней стали российским летом в миниатюре. Гонщики повидали и палящее солнце с температурой за 30, и хмурое небо, ветром дающее понять, что скоро будет гроза, и проливные дожди, после которых наше бездорожье становится совершенно непроходимым. Хотя для участника
— Самым сложным на этот раз было вкатиться, первый этап я доехал, честно говоря, на зубах, — говорит пилот газомоторного КАМАЗа Сергей Куприянов. — А вот дальше все пошло хорошо. Штурман говорит: «Все, 900, финиш». А я думаю, как, уже? Хотя в первый день каждый километр считал. На третьем спецучастке лил дождь, и я вообще не понимал, как справиться с машиной, которая почти плывет. Но ближе к концу мы нашли общий язык — я, машина и раскисшая дорога. Главное впечатление — как быстро все менялось на этой гонке. Бывают соревнования, где заранее многое понятно. Здесь каждый день разворачивал все с ног на голову. Мое четвертое итоговое место — очень серьезный результат, учитывая, сколько машин было на старте.
Действительно, этот «Шелковый путь» вместил в себя такое количество событий, что могло бы хватить на несколько
Уже первый этап в Астрахани стал для многих участников очень трудной головоломкой. Например, выступающий в зачете грузовиков голландец Мартин ван дер Бринк уже на первом этапе сначала остановился, потеряв топливо, а затем оторвал передний мост и потерял колесо. Лидерство же захватил действующий чемпион Дмитрий Сотников. После этого всем предстоял путь в Элисту и обратно, причем между вторым и третьим этапами экипажи не могли рассчитывать на помощь механиков.
А на обратном пути в Астрахань сильный дождь превратил степь в настоящее болото, в котором вязли не только внедорожники, но и мощные грузовики. В результате организаторы приняли решение заметно сократить дистанцию этапа. Это понравилось не всем — в результате гонку в полном составе покинула команда МАЗа. Впрочем, первое место по итогам марафонского этапа удержал Сотников. Его преимущество над ближайшим преследователем составляло почти полчаса, но на четвертом этапе Дмитрий дважды останавливался для ремонта, что съело большую часть отрыва.
На самом длинном этапе нынешнего «Шелкового пути» — от Астрахани до Волгограда — Сотников снова столкнулся с техническими проблемами, потерял около 20 минут и вместе с этим лидерство. Но вскоре обогнавший его Андрей Каргинов получил штраф за превышение скорости. И снова оказался позади товарища по команде, но всего на 44 секунды — ничтожное время для
ВКУС ПОБЕДЫ
Впрочем, на этом злоключения Сотникова не закончились. На шестом этапе он фактически прекратил борьбу за общую победу, потеряв еще полтора часа
— У нас две новые машины — у меня и у Айрата, — отметил Каргинов уже в Москве. — Вышли в этом месяце, и это не то что для них первые соревнования — можно сказать, они еще обкатку проходят. На них установлены новые моторы — рядные 6-цилиндровые, на которых нам предстоит выступать на следующем «Дакаре». Мы испытываем их по сей день, и они показывают себя хорошо. Сейчас проверяем двигатели на надежность, но по характеристикам машина получилась очень хорошая.
Не менее захватывающей была борьба в зачете внедорожников. В отсутствие решившего не защищать титул Сириля Депре главным фаворитом считался действующий обладатель Кубка мира по
Но уже на втором отрезке пути сложности настигли самого
Очень печальная судьба на этом «Шелковом пути» ждала россиянку Марию Нифонтову. Известная мотогонщица дебютировала в классе Т2, где представлены серийные автомобили, и лидировала с первого этапа. Но на пути в Липецк у нее возникли проблемы с двигателем, и она сошла с дистанции, уступив победу Цзи Ян Гангу из Китая. Зато в двух других младших зачетах первенствовали россияне — Опарина в Т3 и Карякин в Open4.
СЕРДЦЕ И ДУША
Пульсирующее сердце каждой гонки — ее бивуак. Находиться в месте, выбранном для стоянки машин и отдыха гонщиков, очень интересно. Здесь одновременно островок покоя, где можно просто сесть и на несколько минут расслабиться, преодолев очередные несколько сот километров. И в то же время бурлящий событиями котел. Мимо то и дело проезжают все новые и новые машины, прибывшие к финишу — запыленные, порой поврежденные. Утомленные борьбой за драгоценные минуты, но не сломленные духом пилоты и штурманы.
Вот очередь на мойку, где освежения ждут и огромные грузовики, и крошечные на их фоне багги. Вот участников заправляют прямо из бензовоза. За поставки топлива для ралли отвечает «Газпром нефть».
«Мы тестируем свои брендированные топлива не только на испытательных стендах, но и в экстремальных условиях гонок и ралли. В прошлом году «Дизель Опти» успешно прошел испытание в пустынях и по бездорожью на маршруте «Шелкового пути», а в этот раз уже все машины ралли были заправлены бензинами и дизельным топливом «Опти», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.
Пелотон сопровождали четыре бензовоза — за неделю участники израсходовали 150 тысяч литров топлива. Бензовозы только с виду обычные, а на самом деле — настоящие гаджеты.
В Волгограде компания продемонстрировала использование цифровых технологий в логистике на примере «умного» бензовоза. Каждая машина «Газпром нефти, доставляющая топливо, начинена датчиками и видеокамерами. С их помощью диспетчеры отслеживают движение, скорость, поведение водителя. Сливные горловины цистерны опечатаны электронной пломбой, исключающей несанкционированный доступ к топливу. С помощью таких технологий компании практически до нуля удалось снизить количество ДТП и исключить человеческий фактор при доставке топлива на АЗС.
Солнце клонится к закату. Деловито снуют вокруг механики — некоторым из них предстоит не спать всю ночь, чтобы на следующий день их команда продолжила движение к финишу. Пробегают мимо съемочные группы и фотографы из разных стран мира, в полевом
При этом на бивуаке царит прекрасная атмосфера большого дорожного братства. Люди здесь не просто коллеги. Это единомышленники. Романтики, связанные единой целью. Каждый чувствует эту незримую связь. Например, пусть на «Шелковом пути» и нет зачета среди мотоциклистов, но любители двухколесного транспорта — вот они. Члены клуба владельцев популярных чопперов приурочили к ралли собственный мотопробег в его поддержку. Больше десятка мотоциклистов из четырех городов России и Белоруссии прибыли в Астрахань.
— Мы едем с участниками гонки всю дорогу от Астрахани до Москвы, ночуем и едим со всеми на бивуаках, стартуем в маршрут, заправляемся одним топливом, — говорит Михаил Алексеев. Для того чтобы сделать это, он за два дня приехал к месту старта из Екатеринбурга, и за без малого две недели ему предстоит проделать больше 6 тысяч километров. — Нас спросили — хотите участвовать? И мы согласились. Наша цель — просто получить удовольствие, новые эмоции, пообщаться со спортсменами, с друзьями. Мы, например, ночевали и в палатках прямо на бивуаке. Огромное количество людей, машин. Меня очень поразили технички, обслуживающие спортсменов. Эти впечатления надолго останутся в памяти.
По словам мотоциклистов, изначально они собирались и в Китай, готовили мотоциклы. А после смены маршрута решили, что все равно поедут по дистанции «Шелкового пути», и ничуть не пожалели — полученные эмоции окупили все с лихвой. Поэтому и этих ребят, пусть они и не поднимались на помост, можно считать победителями.