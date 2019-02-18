«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Гонка NASCAR Daytona-500 запомнится зрителям массовой аварией, в которой столкнулись более 20 машин.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Гонка NASCAR Daytona-500 запомнится зрителям массовой аварией, в которой столкнулись более 20 машин.
Автомобили «Тойоты» и «Форд Мустанг» неудачно столкнулись, что вызвало «эффект домино». Транспортные средства развернуло на треке и соседние машины начали сталкиваться друг с другом.
Никто из водителей серьезных травм не получил. По ходу Daytona-500 лидирует представитель «Тойоты» Дэнни Хэмлин.