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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Попробуй догони! Украинская звезда Playboy знает, что такое скорость

Она родилась на Украине, переехала в Россию, а теперь о ней знают во всем мире.

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17
фотографий

Инесса Тушканова — профессиональный автогонщик с дипломом практического психолога и опытом съемок для самого знаменитого в мире мужского журнала Playboy.

Обворожительная девушка с самого детства привыкла не только соревноваться с мужчинами, но и добиваться успехов в суровом мире автоспорта. В послужном списке Инессы — более 40 стартов в раллийных гонках, бронзовая медаль чемпионата Европы по ралли среди женщин, попадание в топ-20 рейтинга лучших женщин-пилотов ралли, профессиональная похвала от знаменитого гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена.

Уроженка Верхнеднепровска с раннего детства занималась спортом и вела активный образ жизни. Она организовывала клуб любителей животных и училась в частной школе туристического направления, занималась спортивным ориентированием и осваивала профессию гида-переводчика.

Заработав первые деньги, Инесса начала занятия конным спортом и вскоре работала инструктором на конюшне. Уже в юном возрасте девушка получила звание кандидата в мастера спорта, а затем ее жизнь круто изменилась.

В 17 лет Инесса, которая к тому времени также активно развивала карьеру модели, улетела на работу в Японию. Именно в Стране восходящего солнца она поняла: ее настоящая страсть — мотоциклы, автомобили и бешеная скорость.

После возвращения из Японии Инесса воплотила свою мечту — она наконец купила первый мотоцикл и вплотную занялась мотогонками. Вскоре девушка приняла решение пересесть за руль раллийного автомобиля.

В 2007 году Тушканова переехала в Москву и начала покорять российские дороги. Она выступала на Кубке России, на этапах чемпионата Европы, а также принимала участие в многочисленных раллийных шоу и соревнованиях.

За пределами России и Украины об Инессе знают не только по ее выступлениям в гонках. Благодаря шикарной внешности и выразительным чертам девушке удалось добиться высот и в модельном бизнесе.

Инесса неоднократно появлялась на обложках украинской, чешской и литовской версий журнала Playboy и признавалась «девушкой месяца». В 2012 году она получила титул Playmate of the Year от украинской версии журнала.

Инесса активно ведет свои страницы в соцсетях и общается с поклонниками ее многочисленных талантах. На данный момент у девушки более 75 тысяч подписчиков в Instagram.

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