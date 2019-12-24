«Газпром нефть» станет партнером команд ралли «Дакар» в Саудовской Аравии

Источник: РИА "Новости"

Международный ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января 2020 года. Общая протяженность марафона составит более 7 тыс. км, из которых 5 тыс. км пройдут в гоночных условиях на 12 спецучастках. Большая часть маршрута пролегает по песчаным трассам, в том числе по «Пустой четверти» — крупнейшему непрерывному пространству песчаной пустыни, известному как пустыня Руб-эль-Хали.

«Газпром нефть» обеспечит команды «МАЗ-СПОРТавто» и G-Energy Team маслами G-Energy, а также окажет техническую поддержку в подборе и диагностике смазочных материалов на протяжении всего ралли-рейда.

«В течение всей гонки сопровождать команды будет передвижная мобильная лаборатория, специалисты которой в конце каждого спецучастка проверят эффективность работы смазочных материалов в агрегатах “боевых” автомобилей. Во время сервисных остановок на бивуаках будут отобраны пробы масел и протестированы по более чем 20 параметрам. Результаты исследований в дальнейшем будут использованы для разработки и производства новых рецептур масел», — говорится в сообщении.

«Газпром нефть» производит порядка 50 наименований моторных масел G-Energy для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе линейку, разработанную для профессиональных гоночных автомобилей и спорткаров.