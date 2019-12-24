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18:56 (мск), источник: ТАСС

«Газпром нефть» станет партнером команд ралли «Дакар» в Саудовской Аравии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» станет техническим партнером участников автомарафона «Дакар», который пройдет в Саудовской Аравии в январе 2020 года, сообщает компания.

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Источник: РИА "Новости"

Международный ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января 2020 года. Общая протяженность марафона составит более 7 тыс. км, из которых 5 тыс. км пройдут в гоночных условиях на 12 спецучастках. Большая часть маршрута пролегает по песчаным трассам, в том числе по «Пустой четверти» — крупнейшему непрерывному пространству песчаной пустыни, известному как пустыня Руб-эль-Хали.

«Газпром нефть» обеспечит команды «МАЗ-СПОРТавто» и G-Energy Team маслами G-Energy, а также окажет техническую поддержку в подборе и диагностике смазочных материалов на протяжении всего ралли-рейда.

«В течение всей гонки сопровождать команды будет передвижная мобильная лаборатория, специалисты которой в конце каждого спецучастка проверят эффективность работы смазочных материалов в агрегатах “боевых” автомобилей. Во время сервисных остановок на бивуаках будут отобраны пробы масел и протестированы по более чем 20 параметрам. Результаты исследований в дальнейшем будут использованы для разработки и производства новых рецептур масел», — говорится в сообщении.

«Газпром нефть» производит порядка 50 наименований моторных масел G-Energy для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе линейку, разработанную для профессиональных гоночных автомобилей и спорткаров.

«Прямое сотрудничество с крупнейшими производителями автомобильной техники и участие в самых сложных международных соревнованиях позволяют нам получать обратную связь от пилотов, механиков и инженеров в режиме реального времени. Мы учитываем полученные данные при разработке новых видов моторных, трансмиссионных и редукторных масел. Благодаря такой экспертизе мы первыми в России вывели на рынок специализированные продукты для автоспортивных и грузовых автомобилей с высокими нагрузками, которые неизменно подтверждают свою эффективность в экстремальных эксплуатационных условиях», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Александр Трухан.

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