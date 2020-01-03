Эдуард Николаев: Наша цель — победить на Дакаре

Четырёхкратный победитель Дакара в категории грузовиков Эдуард Николаев рассказал, чего ожидает от главного ралли-марафона в году, который впервые в истории пройдёт в Саудовской Аравии. Николаев выступит в гонке вместе со штурманом Евгением Яковлевым и механиком Владимиром Рыбаковым на грузовике под № 500.

«Новый Дакар — новые вызовы, — поделился российский гонщик в интервью официальному сайту Дакара-2020. — Гонка будет очень интересной, потому что здесь всё непривычно: ландшафт, страна, города и дюны. Наша команда готова к гонке, у меня очень сильные напарники. Наша цель — победить на Дакаре. Дюны здесь некрупные, зато много феш-феша и камней. Песок очень коварный и рыхлый, так что нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всей гонки».