Эдуард Николаев: Наша цель — победить на Дакаре
Лидер команды «КАМАЗ-Мастер» поделился ожиданиями от главного
Лидер команды «КАМАЗ-Мастер» поделился ожиданиями от главного
Четырёхкратный победитель Дакара в категории грузовиков Эдуард Николаев рассказал, чего ожидает от главного
«Новый Дакар — новые вызовы, — поделился российский гонщик в интервью официальному сайту Дакара-2020. — Гонка будет очень интересной, потому что здесь всё непривычно: ландшафт, страна, города и дюны. Наша команда готова к гонке, у меня очень сильные напарники. Наша цель — победить на Дакаре. Дюны здесь некрупные, зато много