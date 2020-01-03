Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетик
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Филадельфия Флайерз
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
73
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
13:54 (мск), источник: Autosport.com.ru

Эдуард Николаев: Наша цель — победить на Дакаре

Лидер команды «КАМАЗ-Мастер» поделился ожиданиями от главного ралли-рейда планеты.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Четырёхкратный победитель Дакара в категории грузовиков Эдуард Николаев рассказал, чего ожидает от главного ралли-марафона в году, который впервые в истории пройдёт в Саудовской Аравии. Николаев выступит в гонке вместе со штурманом Евгением Яковлевым и механиком Владимиром Рыбаковым на грузовике под № 500.

«Новый Дакар — новые вызовы, — поделился российский гонщик в интервью официальному сайту Дакара-2020. — Гонка будет очень интересной, потому что здесь всё непривычно: ландшафт, страна, города и дюны. Наша команда готова к гонке, у меня очень сильные напарники. Наша цель — победить на Дакаре. Дюны здесь некрупные, зато много феш-феша и камней. Песок очень коварный и рыхлый, так что нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всей гонки».

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Лучшие кадры ралли «Дакар-2016»
Читайте также
 В Honda сравнили Макса Ферстаппена с Айртоном Сенной
Тото Вольф: Михаэль Шумахер сыграл большую роль в успехе Mercedes
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский дал урок
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь