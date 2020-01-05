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5 января, источник: ТАСС

Экипаж Шибалова победил на первом этапе ралли-рейда «Дакар»

ТАСС, 5 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков. Протяженность первого этапа между городами Джидда и Аль-Вайх в Саудовской Аравии составила 752 км, из которых 319 км прошли в скоростном режиме.

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Источник: AP 2019

Шибалов преодолел первый спецучасток «Дакара» за 3 часа 40 минут 35 секунд, еще один экипаж «Камаз-мастера» во главе с Дмитрием Сотниковым занял четвертое место (3:44.42). Камазовские экипажи Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева расположились на седьмой (3:47.13) и десятой (3:51.59) позициях соответственно. Второе место занимает белорус Сергей Вязович из команды «Маз» (3:42.08), третьим идет голландец Янус ван Кастерен из «Ивеко» (3:43.44). Всего в зачете грузовиков на старт вышли 46 экипажей.

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Лучшим из россиян в категории автомобилей стал Владимир Васильев из команды X-Raid G-Energy, занявший девятое место (3:32.29)

Дебютант «Дакара» двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» испанец Фернандо Алонсо из команды «Тойота» занял 11-е место (3:34.31). Лидирует литовец Вайтодас Жала из команды Agrorodeo (3:19.04), вторым идет французский пилот из Bahrain Стефан Петерансель (3:21.18), третьим — его партнер по команде испанец Карлос Сайнс (3:21.54).

В зачете багги россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing Team стал пятым (4:09.50), его партнер по команде Алексей Шмотьев занял седьмое место (4:19.22). Лидирует после первого этапа поляк Арон Домжала из Domzala (4:00.58), вторым идет американский пилот Monster Energy Кейси Карри (4:02.49), третьим — испанец Хосе Антонио Инохо Лопес из команды Bahrain (4:06.47).

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Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.

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