Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Источник: РИА "Новости"

Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд и отстал от победителя — белорусского экипажа «Маза» под управлением Сергея Вязовича (3:47.44) — на 1 минуту 46 секунд, третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.07). Экипажи «Камаз-мастер» Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Победителем этапа в зачете автомобилей стал представитель ЮАР Джиниэл де Вильерс на «Тойоте» (3:37.20), вторым стал аргентинец Орландо Террнаова на «Мини» (+3.57), третьим — Халид Аль-Кассими из ОАЭ на «Пежо» (+5.42). Россиянин Денис Кротов («Мини») финишировал 14-м (+22.40), Владимир Васильев — 17-м (+27.10). В зачете мотоциклов лучшим стал Росс Бранч (КТМ) из Ботсваны (3:39.10), вторым финишировал британец Сэм Сандерлэнд на КТМ (+1.24), третьим — чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне» (+2.21), россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) стал 82-м (2:03.37).

В зачете квадроциклов победу на этапе одержал чилиец Игнасио Касале на «Ямахе» (4:46.7), вторым стал поляк Рафал Соник на «Ямахе» (+3,33), третьим — француз Симон Витс на «Ямахе» (+10.51). В зачете багги первым финишировал чилиец Франсиско Лопес Контардо на Can-Am (4:13.30), вторым — испанец Хосе Антонио Инохо Лопес на Can-Am (+11.46), третьим — Конрад Раутенбах из Зимбабве (+11.48), россиянин Сергей Карякин из команды Snag Racing показал восьмой результат (+16.32), его партнер по коллективу Алексей Шмотьев — 22-й (+57.28).

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки.

Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

Положение в общем зачете:

Грузовики

1. Сергей Вязович (Белоруссия, «Маз») — 7:29.52.

2. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +4.20.

3. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — +7.12.

4. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +13.42…

6. Эдуард Николаев (Россия, «Камаз-мастер») — +20.43.

Багги

1. Франсиско Лопес Кантардо (Чили, Can-Am) — 8:21.15.

2. Кейси Карри (США, Can-Am) — +9.37.

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, Can-Am) — +10.48.

4. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — +18.37…

12. Алексей Шмотьев (Россия, Can-Am) — 1:09.05.

Автомобили

1. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») — 7:07.36.

2. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — +4.43.

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +6.07…

12. Владимир Васильев (Россия, «Мини») — +29.23…

25. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +1:21.55.

26. Денис Кротов (Россия, «Мини») — +1:27.59.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 9:03.44.

2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») — +9.09.

3. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») — +23.08.

Мотоциклы

1. Сэм Сандерлэнд (Великобритания, КТМ) — 7:05.22.

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») — +1.18.

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — +1.32…

77. Дмитрий Агошков (Россия, КТМ) — +3:32.53.