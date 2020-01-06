Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
ТАСС, 6 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе
ТАСС, 6 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе
Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд и отстал от победителя — белорусского экипажа «Маза» под управлением Сергея Вязовича (3:47.44) — на 1 минуту 46 секунд, третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2.07). Экипажи «Камаз-мастер» Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.
Победителем этапа в зачете автомобилей стал представитель ЮАР Джиниэл де Вильерс на «Тойоте» (3:37.20), вторым стал аргентинец Орландо Террнаова на «Мини» (+3.57), третьим — Халид
В зачете квадроциклов победу на этапе одержал чилиец Игнасио Касале на «Ямахе» (4:46.7), вторым стал поляк Рафал Соник на «Ямахе» (+3,33), третьим — француз Симон Витс на «Ямахе» (+10.51). В зачете багги первым финишировал чилиец Франсиско Лопес Контардо на
Всего на старт
Положение в общем зачете:
Грузовики
1. Сергей Вязович (Белоруссия, «Маз») — 7:29.52.
2. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +4.20.
3. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — +7.12.
4. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +13.42…
6. Эдуард Николаев (Россия, «Камаз-мастер») — +20.43.
Багги
1. Франсиско Лопес Кантардо (Чили, Can-Am) — 8:21.15.
2. Кейси Карри (США, Can-Am) — +9.37.
3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, Can-Am) — +10.48.
4. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — +18.37…
12. Алексей Шмотьев (Россия, Can-Am) — 1:09.05.
Автомобили
1. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») — 7:07.36.
2. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — +4.43.
3. Нассер
12. Владимир Васильев (Россия, «Мини») — +29.23…
25. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +1:21.55.
26. Денис Кротов (Россия, «Мини») — +1:27.59.
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 9:03.44.
2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») — +9.09.
3. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») — +23.08.
Мотоциклы
1. Сэм Сандерлэнд (Великобритания, КТМ) — 7:05.22.
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») — +1.18.
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — +1.32…
77. Дмитрий Агошков (Россия, КТМ) — +3:32.53.