Каргинов стал первым на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа
Каргинов преодолел 504 километра за три часа 59 минут 15 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович на МАЗе (+4 минуты 54 секунды). Третьим финишировал россиянин Антон Шибалов («КАМАЗ-Мастер; +11.13). Другой представитель «КАМАЗ-мастер» действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев (+34.23) стал восьмым.
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова не смог преодолеть даже первую отсечку спецучастка
В общем зачете грузовиков сохранил лидерство Вязович (11:34.01). Вторым идет Каргинов (+2.18), на третьем месте располагается Шибалов (+20.01).