Каргинов стал первым на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Каргинов преодолел 504 километра за три часа 59 минут 15 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович на МАЗе (+4 минуты 54 секунды). Третьим финишировал россиянин Антон Шибалов («КАМАЗ-Мастер; +11.13). Другой представитель «КАМАЗ-мастер» действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев (+34.23) стал восьмым.

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова не смог преодолеть даже первую отсечку спецучастка из-за поломки. В машину россиянина попал камень, который повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки.