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7 января, источник: Спорт РИА Новости

Каргинов стал первым на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Каргинов преодолел 504 километра за три часа 59 минут 15 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович на МАЗе (+4 минуты 54 секунды). Третьим финишировал россиянин Антон Шибалов («КАМАЗ-Мастер; +11.13). Другой представитель «КАМАЗ-мастер» действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев (+34.23) стал восьмым.

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова не смог преодолеть даже первую отсечку спецучастка из-за поломки. В машину россиянина попал камень, который повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки.

В общем зачете грузовиков сохранил лидерство Вязович (11:34.01). Вторым идет Каргинов (+2.18), на третьем месте располагается Шибалов (+20.01).

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