Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Шибалова выиграл четвертый этап «Дакара»

В среду гонщики преодолели этап протяженностью 672 км со спецучастком в 453 км. Шибалов финишировал с результатом 4 часа 15 минут 43 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2 минуты 41 секунда). Замкнул тройку еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+9 минут 5 секунд).