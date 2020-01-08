Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Шибалова выиграл четвертый этап «Дакара»
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем четвертого этапа
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем четвертого этапа
В среду гонщики преодолели этап протяженностью 672 км со спецучастком в 453 км. Шибалов финишировал с результатом 4 часа 15 минут 43 секунды. Вторым стал экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова (+2 минуты 41 секунда). Замкнул тройку еще один экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+9 минут 5 секунд).
В общем зачете грузовиков лидерство захватил Каргинов (15 часов 54 минуты 43 секунды), далее следуют белорус Сергей Вязович на МАЗе (+10 минут 43 секунды) и Шибалов (+15 минут 2 секунды).