Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Торпедо
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
43
Хоккей. НХЛ
10.01
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.01
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.01
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.01
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.01
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
12
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
16:44 (мск), источник: Autosport.com.ru

Антон Власюк: У Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали

Штурман Сергея Карякина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся их экипаж на четвертом этапе Дакара-2020.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк рассказал, как для их экипажа прошёл четвертый этап Дакара, который они завершили на четвертом месте.

Читайте также
«Дакар» вернулся в пески

«Крайне изматывающий день; этап был поделён на три секции, из которых только первая часть была относительно лёгкой, — цитирует Власюка пресс-служба Snag Racing. — Вторая секция — это стопроцентный феш-феш, более ста километров мы видели перед собой только пыль от грузовиков. Третий отрезок я бы назвал Марсом — это был не ралли-рейд, а сплошной триал. Мы скакали на нашем Сan-Am Maverick по большим камням, стараясь не сбиться с верного направления. Проехали хорошо — нигде не плутали, и техника нас тоже не подвела. Много неудобств доставила погода — на спецучасток надели поверх комбинезонов дождевики, но этого было недостаточно. Мы едем в машине без лобового стекла и без печки, никакой защиты от ветра у нас нет. Ближе к вечеру стало значительно холоднее, у меня замерзли руки (я не надеваю перчатки, чтобы было удобнее листать легенду), а у Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали. Но мы со всем справились и на финише показали хороший результат».

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Лучшие кадры ралли «Дакар-2016»
Читайте также
 Карлос Сайнс-старший: В конце этапа мы давили на полную
5-й этап Дакара: Николаев в нокдауне, Сайнс в ударе, Карякин в лидерах
Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии
За Овечкина переживал сын, но он стал худшим по «плюс-минус»
«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия
Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)
Англия: Клопп мчится к чемпионству, Гвардьола — к Кубку лиги
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь