Антон Власюк: У Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали

«Крайне изматывающий день; этап был поделён на три секции, из которых только первая часть была относительно лёгкой, — цитирует Власюка пресс-служба Snag Racing. — Вторая секция — это стопроцентный феш-феш, более ста километров мы видели перед собой только пыль от грузовиков. Третий отрезок я бы назвал Марсом — это был не ралли-рейд, а сплошной триал. Мы скакали на нашем Сan-Am Maverick по большим камням, стараясь не сбиться с верного направления. Проехали хорошо — нигде не плутали, и техника нас тоже не подвела. Много неудобств доставила погода — на спецучасток надели поверх комбинезонов дождевики, но этого было недостаточно. Мы едем в машине без лобового стекла и без печки, никакой защиты от ветра у нас нет. Ближе к вечеру стало значительно холоднее, у меня замерзли руки (я не надеваю перчатки, чтобы было удобнее листать легенду), а у Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали. Но мы со всем справились и на финише показали хороший результат».