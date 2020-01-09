Антон Власюк: У Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали
Штурман Сергея Карякина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся их экипаж на четвертом этапе Дакара-2020.
Штурман Сергея Карякина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся их экипаж на четвертом этапе Дакара-2020.
Штурман Сергея Карякина Антон Власюк рассказал, как для их экипажа прошёл четвертый этап Дакара, который они завершили на четвертом месте.
«Крайне изматывающий день; этап был поделён на три секции, из которых только первая часть была относительно лёгкой, — цитирует Власюка