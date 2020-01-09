Экипаж Сотникова занял первое место на пятом этапе ралли «Дакар»

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Протяженность спецучастка, проложенного между городами Аль-Юла и Хаил, составила 353 км.

Сотников преодолел дистанцию за 4 часа 12 минут 4 секунды, второе и третье места также заняли представители «Камаз-мастер» — Антон Шибалов уступил партнеру по команде 3 минуты 6 секунд, а Андрей Каргинов проиграл 3 минуты 15 секунд. Белорус Сергей Вязович на «Мазе» финишировал четвертым (+16.30).

Экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева на 165-м км спецучастка остановился из-за проблем с двигателем. По информации пресс-службы соревнований, на ремонте экипаж потеряет 2−3 часа.

В категории мотоциклов победителем этапа стал австралиец Тоби Прайс (КТМ), преодолевший дистанцию за 3:57.33, второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне» (+1.12), третьим стал американец Эндрю Шорт на «Хускварне» (2.31), россиянин Дмитрий Агошков финишировал 75-м (+1:54.00). В зачете квадроцикловлучшее время показал француз Александр Жиру на «Ямахе» (5:08.31), второе время показал чилиец Игнасио Касале на «Ямахе» (+1.29), третье — его соотечественник Джованни Энрико (+12.03).

Испанец Карлос Сайнс («Мини») стал лучшим в категории автомобилей (3:52.01), второй результат показал катарец Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» (+2.56), третье место занял француз Стефан Петерансель на «Мини» (+6.11), двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо стал седьмым (+12.23), россиянин Денис Кротов («Мини») — 18-м (+38.42), Александр Доросинский на «Мини» — 19-м (+39.04). В категории багги победу одержал поляк Арон Домжала на Can-Am (4:41.24), вторым стал представительЗимбабве Конрад Раутенбах на PH-Sport (+3.33), третьим — Салех Аль Саиф из Саудовской Аравии на Can-Am (+6.33), россиянин Сергей Карякин (Can-Am) стал четвертым (+9.50) и возглавил общий зачет.

Общая протяженность ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

Положение в общем зачете

Грузовики

1. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — 20:10.02;.

2. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +14.53;.

3. Сергей Вязович (Белоруссия, «Маз») — +23.58…

7. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +2:13.30.

Багги

1. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — 23:21.52;.

2. Кейси Карри (США, Can-Am) — +1.10;.

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — +1.47.

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — 19:04.13;.

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») — +5.59;.

3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — +17.53…

16. Денис Кротов (Россия, «Мини») — +2:49.59;.

17. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +2:59.39.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 24:10.47;.

2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») — +31.37;.

3. Симон Витс (Франция, «Ямаха») — +41.39.

Мотоциклы

1. Рикки Брабек (США, «Хонда») — 19:07.19;.

2. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — +9.06;.

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — +11.32…

77. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) — +9:30.56.