Экипаж Сотникова занял первое место на пятом этапе ралли «Дакар»
ТАСС, 9 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе
ТАСС, 9 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе
Протяженность спецучастка, проложенного между городами
Сотников преодолел дистанцию за 4 часа 12 минут 4 секунды, второе и третье места также заняли представители «Камаз-мастер» — Антон Шибалов уступил партнеру по команде 3 минуты 6 секунд, а Андрей Каргинов проиграл 3 минуты 15 секунд. Белорус Сергей Вязович на «Мазе» финишировал четвертым (+16.30).
Экипаж «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева на 165-м км спецучастка остановился
В категории мотоциклов победителем этапа стал австралиец Тоби Прайс (КТМ), преодолевший дистанцию за 3:57.33, второе место занял чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне» (+1.12), третьим стал американец Эндрю Шорт на «Хускварне» (2.31), россиянин Дмитрий Агошков финишировал 75-м (+1:54.00). В зачете квадроцикловлучшее время показал француз Александр Жиру на «Ямахе» (5:08.31), второе время показал чилиец Игнасио Касале на «Ямахе» (+1.29), третье — его соотечественник Джованни Энрико (+12.03).
Испанец Карлос Сайнс («Мини») стал лучшим в категории автомобилей (3:52.01), второй результат показал катарец Нассер
Общая протяженность
Положение в общем зачете
Грузовики
1. Андрей Каргинов (Россия, «Камаз-мастер») — 20:10.02;.
2. Антон Шибалов (Россия, «Камаз-мастер») — +14.53;.
3. Сергей Вязович (Белоруссия, «Маз») — +23.58…
7. Дмитрий Сотников (Россия, «Камаз-мастер») — +2:13.30.
Багги
1. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) — 23:21.52;.
2. Кейси Карри (США, Can-Am) — +1.10;.
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — +1.47.
Автомобили
1. Карлос Сайнс (Испания, «Мини») — 19:04.13;.
2. Нассер
3. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») — +17.53…
16. Денис Кротов (Россия, «Мини») — +2:49.59;.
17. Александр Доросинский (Россия, «Мини») — +2:59.39.
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») — 24:10.47;.
2. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») — +31.37;.
3. Симон Витс (Франция, «Ямаха») — +41.39.
Мотоциклы
1. Рикки Брабек (США, «Хонда») — 19:07.19;.
2. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) — +9.06;.
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») — +11.32…
77. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) — +9:30.56.