Не говори гоп, пока не перепрыгнешь: итоги первой половины Дакара-2020

Источник: AP 2020

После первой половины дистанции 42-го издания ралли-рейда Дакар участие продолжают 262 экипажа (108 мотоциклов, 15 квадроциклов, 65 автомобилей, 34 мотовездехода и 40 грузовиков). 39 из 80-ти сошедших вернулись в гонку в специальном зачете Dakar Experience. Неприятности не обошли стороной как новичков, к примеру, Фернандо Алонсо, так и признанных фаворитов, включая лидера «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. Но давайте посмотрим, как складывается ситуация в каждой категории…

Мотоциклы: Брабек — фаворит, но…

Гонщик Honda Рики Брабек начнет вторую часть ралли-марафона в Саудовской Аравии с серьезным преимуществом. Американец лидирует с солидным отрывом 20 минут. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. На трех предыдущих Дакарах Брабек каждый раз сходил, поэтому он прекрасно знает, что всё решится только на финише в Киддии 17 января и на шести оставшихся этапах может произойти всё, что угодно. С другой стороны, почему бы и не помечтать о заветном «Золотом бедуине»?

Брабек в конце концов очень комфортно чувствует себя на бездорожье в Саудовской Аравии, похожем на тренировочные трассы в его родной Калифорнии. За счет этого ему удается избегать ловушек и держать ход гонки под контролем с третьего этапа. Есть у Брабека и поддержка напарников Хосе Игнасио Корнехо и Хоана Барреда Борда. Так что вроде бы у Honda в наличии все составляющие для того, чтобы прервать 18-летнюю гегемонию KTM на Дакаре и одержать свою первую победу в главном ралли-рейде планеты за более чем 30 лет.

Действующий победитель и главная ударная сила KTM Тоби Прайс выиграл два этапа. Но австралиец не отличается стабильностью, а в шестой день гонки он потерял почти полчаса из-за прокола колеса. Но, конечно, главной драмой для австрийской марки стало сход Сэма Сандерленда из-за падения на пятом этапе. И если что-то случится с Прайсом, то KTM останется надеяться только на Маттиаса Валкнера, который занимает шестое место и уступает 33 минуты лидеру.

В настоящую катастрофу превратилась первая половина Дакара-2020 для Yamaha, главные гонщики которой Адриен ван Беверен и Ксавье Де Султре сошли из-за падений с разницей в день. Поэтому, если кто и прервет победную серию KTM в этом году, то не Yamaha точно.

Российский гонщик Дмитрий Агошков занимает 69-е место среди 108 оставшихся мотоциклистов.

В классе Original by Motul, где участники едут без технической помощи, лидирует румын Эмануэль Гиенес, опережающий на 1 час и 1 минуту ближайшего преследователя, француза Флорана Вайссада.

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Квадроциклы: Касале в собственной лиге

В начале ралли-марафона в Саудовской Аравии ожидалась дуэль двух победителей категории квадроциклов Игнасио Касале и Рафала Соника. Но сражение чилийца и поляка не состоялось. Касале сходу захватил лидерство, выиграв два первых этапа, тогда как Соник начал с двух вторых мест, но затем сник и в общем зачете откатился на третье место. К экватору гонки между ними 1 час и 14 минут. Занимающий второе место Симон Витсе отстает от Касале уже на 35 минут. Таким образом, после неудачного дебюта в зачете мотовездеходов в 2019-м гонщик из Южной Америки вернулся на победный путь в хорошо знакомой для себя категории и готов повторить свои успехи 2014-го и 2018-го.

Автомобили: Все фавориты на месте

Главную сенсацию первой части Дакара-2020 в зачете внедорожников, конечно, преподнёс литовец Вайдотас Жала. Чемпион Литвы по ралли 2019 года неожиданно даже для себя и своего штурмана выиграл стартовый этап. А вот дальше всё пошло по привычному для последних лет сценарию: признанные фавориты достаточно быстро вернулись на свои законные позиции и закрепились во главе турнирной таблицы. На трех первых местах гонщики, в общей сумме выигравшие 18 Дакаров.

Лидирует тот, кто ошибался меньше остальных — Карлос Сайнс. Прямые соперники «Матадора» Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель допустили несколько ошибок в навигации и уступают ему 7 минут 48 секунд и 16 минут 20 секунды соответственно.

Аль-Аттия, вдобавок, жалуется на нехватку скорости Toyota по сравнению с автомобилями Mini. Но, быть может, действующий победитель лишь старается усыпить бдительность гонщиков X-Raid в преддверии второй недели, по ходу которой участников ждут большие дюны.

В принципе, первая тройка вне досягаемости. Обладатель четвертого места Язид Аль-Раджи, выступающий со штурманом Константином Жильцовым, отстал уже на 36 минут и 48 секунд от лидера. Конечно, можно представить сценарий, по которому трио лидеров дружно столкнется с проблемами и саудовский гонщик взойдет на вершину подиума в Киддии. Но всё же куда более реалистичными выглядят шансы Аль-Раджи просто на финиш в топ-3, тем более что до Петеранселя не так уж и много — всего 20 минут. Это касается и всех остальных гонщиков, уступающих менее часа Сайнсу — Орландо Терранова (+43,54), Матье Серрадори (+50,21) и Жиньеля де Вилльерса (+55,41). А вот среди тех, кому не повезло на прошедших этапах и кто теперь можно охотиться только за лучшими временами на спецучастках, оказались Фернандо Алонсо (16-й и лучший среди новичков, +3 часа и 18 минут), Хоан Нани Рома (28-й, +6 часов и 34 минуты) и Якуб Пшигонски (38-й, +8 часов и 25 минут).

Увы, ни на что уже не сможет претендовать россиянин Владимир Васильев, машина которого сгорела на третьем этапе.

Лучший из российских гонщиков в зачете внедорожников Александр Доросинский занимает 17-е место, Денис Кротов -18-й.

Мотовездеходы: Сергей Карякин в погоне за действующим чемпионом

Российский гонщик Сергей Карякин излучает оптимизм. | Источник: РИА

Борьба в категории мотовездеходов обычно самая напряженная и непредсказуемая на Дакаре. И этот год не стал исключением. Пять первых этапов выиграли пять разных гонщиков: Арон Домзала, Франциско Лопес, Жерар Фаррес, Митчел Гатри и Сирил Депре. И только на шестом этапе кто-то смог выиграть второй раз на Дакаре-2020 — этим гонщиком оказался Фаррес. Но зачет после шести дней возглавляет Лопес, опережающий на девять минут американца Кейси Кьюри.

Российский гонщик Сергей Карякин в числе победителей этапов не был, но зато он некоторое время возглавлял генеральную классификацию. Тяжелый последний этап перед днем отдыха отбросил его на третье место, но у победителя Дакара-2017 еще есть шесть этапов для того, чтобы отыграть 30 минут отставания от лидера.

Грузовики: КАМАЗ-мастер впереди, но без Николаева

"КАМАЗ-мастер" во время соревнований. | Источник: AP

КАМАЗ-мастер на пути к своей 17-й победе на Дакаре. Однако уже точно можно констатировать, что впервые за последние четыре года первым к финишу придет не грузовик под управлением Эдуарда Николаева. Четырехкратный победитель столкнулся с невероятным количеством проблем и вершиной этого невезения стала поломка двигателя на пятом этапе, многочасовой ремонт и окончательная поломка через 33 километра после старта следующего этапа.

Три других гонщика КАМАЗ-мастер выиграли четыре из шести спецучастков. И пока Дмитрий Сотников прорывается после неприятностей на третьем этапе, Андрей Каргинов возглавляет генеральную классификацию, а Антон Шибалов занимает второе место с отставанием 19 минут. И по сути единственной угрозой потенциальному дублю является Сергей Вязович на МАЗе. С другой стороны, белорусский гонщик отстал уже на 37 минут, а накануне он пожаловался на нехватку мощности мотора в борьбе с КАМАЗами.

На околоподиумной строчке находится Алеш Лопрайс на Tatra. До Вязовича чеху больше часа, а от лидера он отстает практически на два часа. Так что первый с 2007-го подиум одновременно далеко и близко для племянника шестикратного победителя Дакара Карела Лопрайса…