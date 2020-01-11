Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»

В пятницу экипаж Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа «Дакара». На 33-м километре спецучастка окончательно вышел из строя двигатель грузовика российского экипажа. При этом проблемы с мотором начались еще на пятом этапе. Но во время дня отдыха в субботу механики «Камаз-мастера» смогли справиться с техническими проблемами.

Экипаж Николаева будет выступать в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете. Каждый из сошедших экипажей может воспользоваться так называемым «джокером», то есть продолжить свое выступление, но в отдельном от общего зачета рейтинге. Данная возможность предоставляется участнику или команде только один раз за весь «Дакар».