Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы
В пятницу экипаж Николаева
Экипаж Николаева будет выступать в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете. Каждый из сошедших экипажей может воспользоваться так называемым «джокером», то есть продолжить свое выступление, но в отдельном от общего зачета рейтинге. Данная возможность предоставляется участнику или команде только один раз за весь «Дакар».