Экипажи «Камаз-мастер» в третий раз заняли весь пьедестал на этапе «Дакара» 2020 года

Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир, который является самым протяженным в текущем ралли-рейде (546 км), за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На 3 секунды от него отстал Дмитрий Сотников, также выступающий за «Камаз-мастер». Третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05). Таким образом, экипажи российской команды в третий раз заняли весь пьедестал на этапе текущего ралли-рейда, ранее подобного достижения команда добилась на четвертом и пятом этапах.