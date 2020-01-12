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15:47 (мск), источник: ТАСС

Экипажи «Камаз-мастер» в третий раз заняли весь пьедестал на этапе «Дакара» 2020 года

ТАСС, 12 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар». Гонка впервые походит в Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2020

Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами Эр-Рияд и Вада-аль-Давасир, который является самым протяженным в текущем ралли-рейде (546 км), за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На 3 секунды от него отстал Дмитрий Сотников, также выступающий за «Камаз-мастер». Третье место занял экипаж «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.05). Таким образом, экипажи российской команды в третий раз заняли весь пьедестал на этапе текущего ралли-рейда, ранее подобного достижения команда добилась на четвертом и пятом этапах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В зачете грузовиков Каргинов упрочил лидерство, он преодолел семь этапов за 30 часов 6 минут 45 секунд. Его ближайшим преследователем является Шибалов, который отстает на 21 минуту 12 секунд. Третьим идет белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+46.39).

Общая протяженность ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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Ралли «Дакар»: испытание для настоящих мужчин
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