Экипажи «Камаз-мастер» в третий раз заняли весь пьедестал на этапе «Дакара» 2020 года
ТАСС, 12 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на седьмом этапе
ТАСС, 12 января. Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на седьмом этапе
Экипаж Каргинова преодолел спецучасток между городами
В зачете грузовиков Каргинов упрочил лидерство, он преодолел семь этапов за 30 часов 6 минут 45 секунд. Его ближайшим преследователем является Шибалов, который отстает на 21 минуту 12 секунд. Третьим идет белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+46.39).
Общая протяженность